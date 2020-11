Şefa executivului din Hong Kong care a fost sancţionată de SUA, nu mai beneficiază de cont bancar

Şefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat că are ''stive de numerar'' acasă, neavând niciun cont bancar de când Statele Unite i-au impus sancţiuni, relatează AFP.Carrie Lam este vizată, alături de alţi 14 înalţi oficiali, de sancţiuni americane după decizia Beijingului de a impune la sfârşitul lunii iunie o nouă lege strictă de securitate naţională pe teritoriul semi-autonom al Hong Kong-ului, scrie agerpres.ro Decizia Washingtonului a îngheţat activele americane ale celor 15 lideri şi incriminează orice tranzacţie financiară în Statele Unite.Într-un interviu acordat canalului de televiziune local HKIBC, difuzat vineri seară, lidera a declarat că ''foloseşte numerar în fiecare zi pentru tot felul de lucruri''.''În faţa dumneavoastră se află şefa executivului din Hong Kong care nu are un cont bancar", a declarat Carrie Lam pentru HKIBC. ''Am stive de bani acasă, guvernul îmi plăteşte salariul în numerar'', a spus ea, adăugând că este ''foarte onorabil'' să fie ''sancţionată în mod nejustificat'' de către guvernul SUA.Câştigând 5,21 milioane de dolari din Hong Kong (672.000 de dolari americani) pe an, Carrie Lam se numără printre cei mai bine plătiţi lideri din lume.