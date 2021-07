ŞEDINŢĂ ÎN DOSARUL DIRECŢIEI 5: Doi suspecţi în dosar rămân în arest

Șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și inspectorul din cadrul Poliției de Frontieră Ion Cojocaru, reținuți în dosarul fostei Direcții 5 a INI rămân în arest. Decizia a fost luată de Curtea de Apel. În privința președintelui FEA, Dorin Damir, magistrații se vor expune vineri. Asta pentru că procurorii au cerut recuzarea a doi judecători din completul care examinează dosarul.



Examinările recursurilor depuse de avocații celor trei figuranţi învinuiți de abuz în serviciu, divulgarea secretului de stat, dar și fals în acte publice au avut loc cu ușile închise. Prin intermediul teleconferinței, în faţa magistraţilor au compărut

şeful poliţiei din Bălţi, Valeriu Cojocaru, şi inspectorul din cadrul Poliţiei de Frontieră Ion Cojocaru şi au auzit verdictul.

Avocaţii acestora, însă, s-au făcut nevăzuţi după pronunţarea încheierii judecătoreşti. Anterior, ei au declarat că clienţii săi sunt nevinovaţi.



Iar preşedintele FEA, Dorin Damir nu s-a prezentat în instanţă nici de această dată.

Avocatul său, Iurie Tabarcea, susține că clientul său are probleme de sănătate, dar insistă că nu acesta ar fi motivul lipsei acestuia, ci că Dorin Damir are tot dreptul de a nu se prezenta.



"Dumnealui a avut o intervenţie chirugicală şi arată nu chiar estetic. Intervenţie chirurgicală oftamologică. Dar noi nu invocăm motivul medical. Pledează în continuare nevinovat. La moment, dânsul de foloseşte de dreptul de a nu face declaraţii."



Procurorul, care instrumentează cazul a cerut recuzarea judecătorilor Maria Negru şi Ghenadie Morozan la examinarea recursului depus de avocații lui Damir.



"Există unele dubii de imparțialitate. Sunt nişte chestiuni faptice care au fost stabilite pe parcursul urmării penale, care noi considerăm că ar putea influenţa decizia magistraţilor."



Amintim că, cei trei au fost reținuți în data de 5 iulie de angajații PCCOCS în comun cu cei de la SIS. Ei sunt cercetați pentru abuz în serviciu, divulgarea secretului de stat, fals în acte publice, delapidarea averii statului și trecerea ilegală a frontierei. Direcția 5 din cadrul INI a fost desființată în 2019 sub pretextul că ar fi fost creată pentru a fila anumite persoane.