ŞEDINŢĂ FOTO ÎN STIL BAVAREZ: Fotbaliştii lui Bayern au pozat cu halba de bere în mână

foto: capturavideo

Fotbaliştii lui Bayern Munchen se pregătesc corespunzător nu doar de meciuri, dar şi pentru Oktoberfest, cel mai mare festival al berii.



Ca în fiecare an, jucători au pozat în costume tradiţionale bavareze cu o halbă de bere în mână.



Franck Ribery a fost singurul fotbalist al lui Bayern care nu a ridicat un pahar de bere din cauza convingerilor religioase pe care francezul le respectă cu stricteţe. El este musulman, religie care interzice consumul de băuturi alcoolice.



Din 2003, de când Bayern a încheiat un parteneriat cu o cunoscută firmă de bere, fotbaliştii fac o poză de grup înainte de Oktoberfest.



Festivalul de la Munchen urmează să se deschidă pe 22 septembrie şi va dura până pe 7 octombrie. Jucători lui Bayern Munchen sunt prezenţi în fiecare an la eveniment.



Bayern are un start perfect de sezon. După ce a câştigat Supercupa Germaniei, bavarezii au obţinut 2 victorii în noua ediţie a Bundesligii şi sunt lideri în clasament.