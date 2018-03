ŞEDINŢĂ DE URGENŢĂ LA GUVERN. Zăpada şi viscolul s-au dezlănţuit în Moldova. Cum se circulă la această oră pe drumurile din țară

Zăpada şi viscolul s-au dezlănţuit în Moldova. Guvernul a convocat ședință de urgență.

"Mai avem localități care sunt deconectate de la lumină. Pe unele drumuri se circulă cu dificultate. În următoarele zile vremea ne va da bătăi de cap. Ședința de astăzi e orientată pentru a obține informațiile la moment și măsurile pe care o să le luăm. Trebuie să informăm oamenii din timp", a spus premierul Pavel Filip.

"Au fost înștiințate autoritățile publice centrale în paralel cu activitățile de informare în cazuri de urgență, am întreprins un șir de măsuri de intervenții. De la orele 7:00 pâna la 7:30 am primit informații de la fiecare șef din teritoriu. Ninsori de până la 15 centimetri au fost înregistrate în nordul țării. Se circulă cu dificultate. Deconectări de la lumină, la orele 7:00, 5 localități din 3 raioane au rămas fără energie electrică, toate deservite de Gaz-Natural Fenosa. La moment se prelungește monitorizarea situației. Apeluri de la sevciile medicale nu am avut. Suntem gata de a acorda ajutorul necesar", a spus şeful Serviciului Situaţiilor Excepţionale, Mihail Harabagiu.

"Toate serviicile activează în regim non-stop. De ieri aplicăm material antiderapant. Pe timp de noapte au fost antrenate mai mult de 230 de unități. Au fost utilizate circa 2.000 de tone de material antiderapant. Curățim sectoarele de drum. În rest, se lucrează în regim non-stop, monitorizăm la fiecare oră", a spus secretarul de stat al ministerului Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi.



"Se monitorizează și mai plasăm și informații pentru cei care ies astăzi la drum, să verifice. Traficul este închis la Anenii Noi. Din cauza situației care s-a creat, ploaia îngheață firele și ele se rup. La Anenii Noi am primit plângeri că nu se ajunge până în sate. Acum am primit un mesaj că satul Alexeevca a fost conectat la energie electrică", a spus Ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici.

Codul galben de schimbare bruscă a vremii expiră joi.

Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor coborî pe timp de noapte până la minus cinci și minus zece grade Celsius.

Până pe data de 22 martie, meteorologii au emis un cod galben de schimbare bruscă a vremii.

De asemenea, hidrologii au emis pentru această perioadă un avertisment privind gheaţa fragilă ce se poate forma pe râuri şi lacuri, valabil până în data de 3 martie.

RISCURI:

reducerea vizibilităţii;

creşterea riscului derapajelor şi a accidentelor rutiere;

perturbarea locală a traficului rutier;

izolarea parţială a unor localităţi;

avarierea unor construcţii sub acţiunea greutăţii stratului de zăpadă;

avarierea liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice.

SE RECOMANDĂ:

adaptarea permanentă a vitezei autovehiculului la condiţiile de drum;

folosirea sistemului de iluminare-avertizare pe toate categoriile de drumuri;

evitarea activităţilor obositoare, cum ar fi împinsul maşinii sau mersul în zăpadă adâncă, pentru prevenirea hipotermiei și acutizării bolilor cardiace;

asigurarea autovehiculului cu lanţuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de remorcare, combustibil de rezervă.