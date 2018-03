ŞEDINŢĂ DE URGENŢĂ LA GUVERN. Zăpada şi viscolul s-au dezlănţuit în Moldova. Cum se circulă la această oră pe drumurile din țară

Zăpada şi viscolul s-au dezlănţuit în Moldova. În raioanele din nord ninge abundent. Izolat, statul de zăpadă a ajuns până la 15 centimetri. Condiţiile meteo nefavorabile i-au alarmat pe responsabilii de la Guvern. Șeful cabinetului de miniștri a cerut implicarea cât mai activă a mai multor instituții, pentru a rezolva problemele intervenite pe traseele din ţară.

"Mai avem localități care sunt deconectate de la lumină. Pe unele drumuri se circulă cu dificultate. În următoarele zile vremea ne va da bătăi de cap. Ședința de astăzi e orientată pentru a obține informațiile la moment și măsurile pe care o să le luăm. Trebuie să informăm oamenii din timp", a spus premierul Pavel Filip.

Şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă asigură cetăţenii că situaţia este sub control, iar echipele vor interveni cât mai promt în cazurile excepţionale.

"Au fost înștiințate autoritățile publice centrale în paralel cu activitățile de informare în cazuri de urgență, am întreprins un șir de măsuri de intervenții. De la orele 7:00 pâna la 7:30 am primit informații de la fiecare șef din teritoriu. Ninsori de până la 15 centimetri au fost înregistrate în nordul țării. Se circulă cu dificultate. Deconectări de la lumină, la orele 7:00, 5 localități din 3 raioane au rămas fără energie electrică, toate deservite de Gaz-Natural Fenosa. La moment se prelungește monitorizarea situației. Apeluri de la sevciile medicale nu am avut. Suntem gata de a acorda ajutorul necesar", a spus şeful Serviciului Situaţiilor Excepţionale, Mihail Harabagiu.

Potrivit meteorologilor şi în zilele următoare ne aşteaptă ploi şi ninsori, iar temperaturile ar putea să scadă până la minus 13 grade Celsius.



" Ninsori ne aşteptăm să avem până pe data de 22. Dacă vorbim despre temperaturile pe timp de noapte ne aşteptăm ca până pe 22 să avem temperaturi între minus 5 şi minus 10 grade Celsius, ca mai apoi până pe data de 25 să scadă şi până la minus 13 garde. De asemenea ne aşteptăm că aceleaşi fenomene meteo să le avem, depuneri de lapoviţă, gheţuş, polei", a spus meteorologul Ghenadii Roșca.

"Toate serviicile activează în regim non-stop. De ieri aplicăm material antiderapant. Pe timp de noapte au fost antrenate mai mult de 230 de unități. Au fost utilizate circa 2.000 de tone de material antiderapant. Curățim sectoarele de drum. În rest, se lucrează în regim non-stop, monitorizăm la fiecare oră", a spus secretarul de stat al ministerului Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi.



"Se monitorizează și mai plasăm și informații pentru cei care ies astăzi la drum, să verifice. Traficul este închis la Anenii Noi. Din cauza situației care s-a creat, ploaia îngheață firele și ele se rup. La Anenii Noi am primit plângeri că nu se ajunge până în sate. Acum am primit un mesaj că satul Alexeevca a fost conectat la energie electrică", a spus Ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici.

Codul galben de schimbare bruscă a vremii expiră joi.

Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor coborî pe timp de noapte până la minus cinci și minus zece grade Celsius.

Până pe data de 22 martie, meteorologii au emis un cod galben de schimbare bruscă a vremii.

În contextul codului galben de schimbare bruscă a vremii, cetățenii sunt îndemnați să asculte mesajele autorităților și să evite deplasările pe traseele din țară. În caz de situații de risc, oamenii pot suna Serviciile de Urgență la telefoanele 901, 902 și 903.