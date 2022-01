Ședință cu SCÂNTEI. Schimb de replici ACIDE între Andrei Spînu și Irina Vlah

Schimb de replici la şedinţa Guvernului între ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, şi başkanul Găgăuziei, Irina Vlah. Spînu a prezentat un proiect care prevede modul în care vor fi cheltuiţi banii din Fondul Rutier, iar Vlah s-a arătat indignată că documentul nu prevede reabilitarea capitală a niciunui drum din autonomie. În acest an, mărimea Fondului Rutier este de 1 miliard 485 milioane de lei.'' Astfel, din volumul total al mijloacelor fondului rutier, 696 milioane sunt preconizate pentru lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale, 538 de milioane se preconizează pentru finanțarea lucrărilor de reparație capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești'', a informat Andrei Spînu.În acest an vor fi reparate capital porțiuni de drumuri naționale cu o lungime totală de 61 de kilometri și şase poduri. Irina Vlah a declarat că banii Fondului Rutier au fost repartizaţi inechitabil.'' Noi absolut nu suntem de acord cu faptul cum au fost repartizate resursele financiare din Fondul Rutier și cu faptul că în 2022 din Fondul Rutier nu va fi finanțat nici un proiect de construcție sau reparație a drumurilor din Găgăuzia'', a declarat Irina Vlah.În replică, Andrei Spînu a spus că în UTA Găgăuzia sunt în derulare mai multe proiecte finanțate din fonduri externe.''Vreau să reamintesc doamnei Vlah că chiar în această toamnă noi am realocat peste 14 milioane de dolari de la un drum care trebuia să fie reabilitat la Soroca spre Vulcănești'', a spus Spînu.'' Oamenii din UTA Găgăuzia, la fel ca cetăţenii din alte regiuni, plătesc Fondul Rutier şi au dreptul să aibă parte de drumuri reparate. Noi am solicitat reparaţia a şase drumuri'', a declarat Vlah.''Anul acesta, toţi banii alocaţi din Fondul Rutier sunt alocaţi către drumuri care deja sunt în reabilitare într-o anumită fază şi trebuie duse la bun sfârşit. Faptul că menţionaţi că nu s-au alocat bani pentru regiunea găgăuzia este un neadevăr'', a afirmat Spînu.Într-un final, proiectul a fost votat de Guvern. Doar başcanul Găgăuziei nu a susţinut documentul.