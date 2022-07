Ședință amânată în dosarul Dodon. Doi complici ai fostului preşedinte ar fi fugit din ţară

Doi complici ai fostului preşedinte Igor Dodon, care s-ar eschiva de la săvârşirea infracţiunii de îmbogăţire ilicită, au fugit din ţară. Despre aceasta a anunţat procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, fără să ofere detalii.

Între timp, procurorii au depus un demers la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Ciocana, pentru a-i prelungi lui Igor Dodon arestul la domiciliu. Cererea va fi examinată joi dimineaţa.



În timp ce organul de urmărire penală susţine că a prezentat probe, Igor Dodon spune că nu există argumente şi că, de fapt, procurorii ar fi deranjaţi de comunicarea sa cu presa.



Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a declarat că a prezentat probe în instanţă, care ar confirma necesitatea aplicării interdicţiilor prevăzute în articolul 188 al Codului de procedură penală.



"Prevede interzicerea de a ieşi din locuinţă a învinuitului, cu excepţia atunci când depune o cerere că are nevoie să se deplaseze la medic. De a nu interacţiona cu persoanele vizate în ancheta penală, adică persoane care se referă la martori, experţi, specialişti, complici. De a limita convorbirile telefonice, inclusiv prin intermediul scrisorilor, emailurilor, telegramelor. El nu are dreptul cu nimeni, în afară de familia sa şi apărătorii să vorbească.", a explicat Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc.



De cealaltă parte, fostul şef de stat susţine că procurorii au fost deranjaţi de interviurile acordate în ultimele săptămâni şi că îşi exprimă liber punctul de vedere faţă de starea de lucruri din ţară.



"Îi deranjează faptul că eu sunt public şi îmi expun opinia referitor la ceea ce se întâmplă în ţară. Niciun argument suplimentar, pretinse probe, nu ştiu ce, l-au auzit nu ştiu pe cine, nu ştiu cum. Să mă faceţi să cedez, nu o să cedez. Totuna o să merg până la capăt şi până n-o să vă scot pe toţi de la guvernare, nu mă opresc.", a declarat Igor Dodon.



Igor Dodon a fost reținut în 24 mai şi este învinuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

Soţia lui a fost pusă sub învinuire în acest dosar în calitate de complice la îmbogăţire ilicită. Galina Dodon are interdicţia de a părăsi ţara. Potrivit procurorilor, până acum, în dosarul în care este vizat Igor Dodon au fost audiate peste 30 de persoane, au fost ridicate mai multe documente care confirmă învinuirile aduse, fără a preciza despre ce probe anume este vorba. Soţii Dodon se consideră nevinovaţi.