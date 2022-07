Ședință AMÂNATĂ. Curtea de Apel Chișinău se va expune vineri asupra sorții lui Igor Dodon

Soţia lui Igor Dodon a fost pusă sub învinuire în acest dosar în calitate de complice la îmbogăţire ilicită. Galina Dodon are interdicţia de a părăsi ţara. Şi mama lui Igor Dodon este aşteptată la Procuratură pentru a fi pusă sub învinuire pentru complicitate la îmbogăţire ilicită. Asta după ce, în urma percheziţiilor făcute acasă la ea, a fost găsit aproximativ un milion de lei în diferite valute. Ea se află la spital.

Potrivit procurorilor, până acum, în dosarul în care este vizat Igor Dodon au fost audiate peste 30 de persoane, au fost ridicate mai multe documente care vin să confirme învinuirile aduse, fără a preciza despre ce probe anume este vorba. Cei învinuiţi se declară nevinovaţi.