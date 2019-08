Secvențe șocante din noaptea de dinaintea crimei: Alexandra fost ținută pe jos și legată cu sfoară de patul metalic în care a dormit Dincă

După ce polițiștii și criminaliștii au cules probe materiale, Gheorghe Dincă le-a dat mai multe detalii, inclusiv cum s-a asigurat că fata nu poate fugi, în noaptea de miercuri spre joi.

Chiar dacă Gheorghe Dincă se limitează la a da explicații extrem de sumare legate de crimele pe care le-a comis, investigatorii au reușit să contureze, în baza urmelor ridicate la cercetare, secvențe dramatice trăite de Alexandra în captivitate.

Asasinul a dormit în pat, iar Alexandra pe podea, legată cu sfoară Anchetatorii au aflat că fata a fost legată strâns cu sfoară groasă de scheletul metalic al patului din încăpere, mobilier prins în perete cu dibluri din fier. Am făcut un fel de reconstituire a ceea ce s-a întâmplat în cameră, scrie libertatea.ro.

Am comparat informațiile furnizate de Alexandra la telefon cu ceea ce puteam vedea noi, din poziția în care am stabilit că se afla polițiști din anchetă ”Urmele găsite și declarațiile bărbatului ne-au condus la ipoteza că Dincă a dormit o noapte cu fata în cameră. Și a recunoscut. Ca s-o supravegheze, el a dormit în patul pe care era așezată o saltea, iar Alexandra pe jos legată strâns cu o sfoară pentru baloți de scheletul metalic al patului, de fapt de unul dintre picioarele patului”, spune investigatorii.

Într-adevăr nu există urme mari de sânge în casă. Ipoteza principală este aceea că, după ce a fost ucisă cu o puternică lovitură de pumn, așa cum susține criminalul, trupul fetei a fost băgat, îmbrăcat, în butoiul din curte și incinerat. Focul a fost întețit cu benzină aruncată peste lemnele aprinse sub butoi, iar peste trup criminalul a pus vaselină.

Sute de urme în casa groazei La cercetarea ”casei groazei” participă polițiști de la ”Omoruri” și criminaliști de la Poliția Capitalei, dar și câțiva investigatori de la IGP – Direcția de Investigații Criminale care zile în șir, într-un program de zece ore pe zi, au adunat sute de urme biologice (sânge, fire de păr), dar și haine care vor fi expertizate atât la INML ”Mina Minovici”, cât și la Institutul de Criminalistică al IGP. Avem deja sute de urme care vor fi triate și trimise la analize în funcție de importanța lor.

Oasele vor ajunge la INML, iar celelate probe, haine și sânge, la Institutul de Criminalistică. Volumul de muncă e uriaș, încă mai sunt multe de ridicat de acolo. polițiști din anchetă „Pe măsură ce vom ridica urme le vom prioritiza și le vom trimite la analize”, au adăugat sursele citate care spun că cercetarea la fața locului se va întinde pe încă cel puțin o săptămână.

Carne de porc împuțită Una dintre informațiile vehiculate după cercetarea la fața locului a fost cea legată de descoperirea, în casa lui Dincă, a mai multor pachete cu carne, posibil de om. Surse din anchetă au precizat, pentru Libertatea, că au existat astfel de pachete găsite într-un frigider scos din funcțiune.

Pentru că trecuse ceva vreme, iar mirosul era cumplit, în primul moment nu a putut fi stabilită proveniența. Chiar la prima analiză, însă, s-a constata că respective carne era de porc. În rest, până în acest moment, cercetarea nu a relevat alte bucați de carne sau țesuturi găsite în casa ororilor.

Dincă plânge și spune că îi pare rău În tot acest timp, Dincă privește, precum un martor mut, la întreaga desfășurare de forțe. Răspunde lapidar la întrebări și susține că e obosit, că nu mai rezită presiunii. Ba chiar, potrivit anchetatorilor, a și plâns de câteva ori. ”Îl apucă plânsul brusc și spune că îi pare rău. Apoi îi trece. Și iar îl apucă. Scenele se repetă de câteva ori pe zi”