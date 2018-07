Secţia Boli Infecţioase a Spitalului din Taraclia, într-o stare dezastruoasă. Pacienţii sunt revoltaţi

foto: publika.md

Condiţii greu de imaginat în secţia boli infecţioase a Spitalului Raional Taraclia, care nu a mai fost renovată capital de ani buni, iar pacienţii sunt nevoiţi să doarmă pe paturi vechi. Departamentul are 15 locuri şi se află într-o încăpere separată de clădirea spitalului, unde au fost făcute reparaţii acum câţiva ani. Potrivit pacienţilor, şi secţia are nevoie urgent de renovări. Cea mai gravă situaţie este în blocurile sanitare.



"Uitaţi-vă pe ce pernă dorm deja a patra zi. Sunt foarte murdare, trebuie să fie schimbate urgent."



"Unele dintre problemele acestei instituţii sunt geamurile vechi care nu au mai fost schimbate mai bine de 20 de ani. Din acest motiv în saloanele suflă vântul, faptul care crează incomodităţi atât pacienţilor, cât şi medicilor."



" - Trebuie să fie reparate ferestrele. - Suflă vântul pe aici? - Da. "



"Noi punem vată în geamuri, pentru că sunt de proastă calitate. Iarna, când suflă vântul, aici este frig. Ne promit ca vor fi saltele noi", a declarat Tatiana Iurovscaia, asistenta medicală



Mai mult, părinţii sunt nemulţumiţi că micuţii lor sunt internaţi cu adulţii.



"Aici este internată o femeie, iar alături sunt şi copii mici. Aici în primul rând trebuie să fie făcută reparaţie, mai ales că aceasta secţie este şi pentru copii."



Administraţia spitalului susţine că problema poate fi rezolvată în curând.



"Administraţia spitalului şi autorităţile raionale cunosc despre aceasta problemă. Noi am depus un proiect la Ambasada Bulgariei privind renovarea acestei secţii. Sperăm că până la sfârşitul lunii august el va fi aprobat", a spus Valerii Jelev, director al Spitalului Raional Taraclia.



Cazul a intrat şi în atenţia Ministerului Sănătăţii.



"Noi am luat atitudine, am discutat cu preşedintele raionului, am discutat cu medicul-şef, sperăm, aşteptăm de la ei un raport asupra celor relatate. La spitalul din Taraclia fondatorul este Consiliul raional Taraclia, noi nu avem pârghii", a menționat Boris Gâlcă, secretar general de stat la Ministerul Sănătăţii.



Contactat de Publika TV, preşedintele raionului Taraclia, Chiril Tatarlî, a declarat că, deocamdată, nu poate oferi un comentariu la acest subiect.