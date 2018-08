Secretul vedetelor de pe Instagram: De unde îşi iau hainele pentru noi apariţii senzaţionale

Apariția rețelelor de social media și utilizarea lor în masă a însemnat că toată lumea, nu doar celebritățile, trebuie să-și mențină un brand personal. Din moment ce ne documentăm în permanență viețile și le expunem online, pentru a fi judecați de public, îmbrăcămintea a devenit o modalitate de exprimare.

Potrivit unui studiu comandat de banca britanică Barclays, 1 din 10 persoane au acum obiceiul de a cumpăra obiecte fără intenția de a le păstra — ci doar pentru a le folosi pentru fotografii postate pe rețelele de socializare. Deși multe afaceri au de pierdut odată cu apariția acestui trend, unii antreprenori au văzut în asta o oportunitate de a obține bani, scrie startupcafe.ro.

Potrivit sondajului comandat de Barclays, aproape unul din 10 cumpărători din Marea Britanie (9%) admite că achiziționează haine doar pentru a face o fotografie pentru Instagram. După ce "outfitul zilei" ajunge în online — hainele sunt returnate la magazin.

Sondajul realizat pe 2.002 de adulți a arătat că cei mai mulți dintre cei care au o vârsta cuprins între 35-44 de ani fac cel mai des acest lucru, iar bărbații au depășit numărul femeilor. Totuși, sondajul omite adolescenții — din rândul cărora vin mulți utilizatori de Instagram.

Potrivit studiului, introducerea politicilor precum "încercearcă înainte de a cumpăra" de către comercianții online — ceea ce înseamnă că oamenii plătesc pentru hainele pe care le-au comandat online după ce le-au probat acasă — ar putea contribui la răspândirea acestei practici în rândul consumatorilor.

Există afaceri care s-au adaptat în mod special la acest tip de cumpărător. Un exemplu este brandul Fashion Nova care a creat un nou mod de a cumpăra online: "Shop the look". Practic, firma oferă consumatorilor opțiunea de a cumpăra un look de pe Instagram.

Un alt brand care cochetează cu ideea de a comanda haine doar pentru poze pe Instagram este Rent the Runway, care permite clienților să închirieze îmbrăcăminte pentru o anumită taxă.

Mai mult decât atât, firma oferă un fel de abonamente prin intermediul cărora utilizatorii au acces la hainele din portofoliul Rent the Runway pentru o anumită perioadă.

De exemplu, pentru 89 de dolari pe lună, poți închiria 4 outfituri diferite, iar pentru 159 de dolari pe lună, utilizatorii au acces la un număr nelimitat de haine.