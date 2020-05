SECRETUL DIN SPATELE SUCCESULUI. "Cormoranii" au vorbit despre atmosfera de la echipă

Vedetele lui FC Liverpool, Sadio Mane, Divock Origi şi Alisson Becker au vorbit despre atmosfera din sânul echipei şi au explicat care este secretul succesului "cormoranilor", care au cucerit trofeul Ligii Campionilor în 2019, iar în acest an sunt foarte aproape să obţină şi titlul în Premier League."Ne iubim unii pe alții, dar suntem foarte competitivi la antrenamente. Asta ne face să fim mai mari, mai puternici. Mane și Origi mă ajută foarte mult să câștig, dar la antrenamente vreau să îi bat și de cele mai multe ori îi bat, îi omor la antrenamente", a spus ALISSON BECKER, portar FC Liverpool."Am fost la multe echipe și am văzut multe atmosfere diferite, dar cred și am zis-o mereu că Liverpool e unică din acest punct de vedere. Îmi dau seama cât sunt de modești jucătorii, cât este de modest vestiarul, la fel și staff-ul. E un club extraordinar, este ca o familie", a zis SADIO MANE, atacant FC Liverpool."Tragem cu toții în aceeași direcție și este foarte special fiindcă este atât de mult talent și lucrăm mereu împreună. Munca de echipă ne face să fim atât de puternici și cred că putem doar să devenim din ce în ce mai buni. Avem foarte mult de îmbunătățit", a zis DIVOCK ORIGI, atacant FC Liverpool.FC Liverpool mai are nevoie de două victorii în Premier League pentru a cuceri titlul. Ediţia 2019/2020 a competiţiei, întreruptă în martie din cauza pandemiei de coronavirus, va fi reluată pe 17 iunie.