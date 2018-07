Secretul chinezilor: planta care tratează cancerul în 40 de zile

Specialistii Centrului de Cancer din cadrul Universitatii Minnesota au testat compusii plantei pe diferite tumori canceroase. Spre uimirea tuturor, dupa 40 de zile, celulele canceroase au disparut, scrie realitatea.net.

Lei gong teng este o planta folosita in medicina chinezeasca de sute de ani pentru tratarea artritei reumatoide.



Cunoscuta sub numele popular de ”tunetul din vita de vie al lui Dumnezeu”, sau lei teng gong, planta este originara din China si, pe langa multe alte afectiuni, poate sa vindece orice tip de cancer in doar 40 de zile.



Specialistii Centrului de Cancer din cadrul Universitatii Minnesota au testat compusii plantei pe diferite tumori canceroase. Spre uimirea tuturor, dupa 40 de zile, orice urma a cancerului disparuse.

Studiul a fost publicat in Science Translational Medicine si i-a uimit pe toti oamenii de stiinta pentru proprietatile curative de care da dovada lei teng gong.

Principala substanta care combate celulele canceroase este triptolide, despre care se stia ca poate sa vindece cancerul.



Aceasta planta este un miracol si, daca cercetarile vor continua in acest sens, peste cativa ani, lupta pe care o duce medicina cu cancerul va lua sfarsit. Nu trebuie sa uitam ca, in trecut, au mai fost descoperite si alte plante care pot vindeca cancerul, precum ghimbirul sau tumernicul, dar companiile farmaceutice au respins cu desavarsire aceste realitati.