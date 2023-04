Secretarul general al NATO: În mod constant încercăm să vedem cum putem face mai mult în cadrul parteneriatului cu Republica Moldova

NATO este într-un program de parteneriat cu Republica Moldova şi încearcă în mod constant să facă mai mult în acest cadru. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care s-a pronunţat şi pentru creşterea bugetului care finanţează activităţi de sprijin pentru țara noastră.

"Aliaţii NATO au transmis clar că vom intensifica sprijinul pentru partenerii care sunt sub ameninţarea Moscovei (...) şi printre ei se află şi Moldova. De aceea, salut faptul că aliaţii furnizează sprijin Moldovei în diferite moduri. Eu de asemenea m-am întâlnit cu preşedinta Moldovei şi am transmis acelaşi mesaj că aliaţii sunt gata să facă mai mult", a spus Stoltenberg în cadrul conferinţei de presă premergătoare reuniunii miniştrilor de externe din statele Alianţei, care are loc marţi şi miercuri la Bruxelles, transmite AGERPRES.

"Suntem într-un program de parteneriat cu Moldova şi în mod constant încercăm să vedem cum putem face mai mult în cadrul acelui parteneriat", a spus secretarul general al NATO, care a vorbit şi despre un acord în cadrul NATO pentru creşterea bugetului "pentru a putea finanţa mai multe activităţi de sprijin pentru un partener ca Moldova".

Stoltenberg a salutat şi faptul că state aliate oferă sprijin economic şi financiar Republicii Moldova în diferite moduri.

"Toate aceste lucruri contează pentru că trebuie să respectăm suveranitatea şi integritatea teritorială a Moldovei şi vedem că sunt într-o poziţie expusă din cauza războiului din Ucraina şi din cauza prezenţei trupelor ruse în Transnistria (...)", a mai spus Jens Stoltenberg.