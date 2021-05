Secretarul de stat american: Statele Unite sunt alături de Ucraina

Statele Unite sunt alături de Ucraina, a transmis secretarul de stat american, Anthony Blinken la întâlnirea de la Kiev cu președintele ucrainean, Vladimir Zelenski."Domnule președinte, am discutat deja şi repet că noi susținem suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei. Iar această poziție este susținută de toți membrii grupului G7, de la reuniunea căruia am fost la Londra."Președintele Ucrainei a declarat că SUA a făcut eforturi considerabile pentru detensionarea situaţiei din estul şi sudul ţării şi retragerea trupelor ruse mobilizate luna trecută."Este prima noastră întrevedere, dar am senzația că ne ştim demult. Sunt mulțumit că suveranitatea noastră şi integritatea teritorială nu sunt susținute doar prin cuvinte."Este prima vizită în Ucraina a secretarului de stat american, care se va afla la Kiev timp de 2 zile pentru discuţii cu preşedintele, premierul şi alte oficialităţi ale ţării.