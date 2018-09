Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo spune că nu este autorul scrisorii anti-Trump din New York Times

, scrie agerpres.ro. "Nimeni nu ar trebui să fie surprins că New York Times, un ziar liberal care atacă fără încetare această administraţie, a ales să publice un astfel de articol", a afirmat Pompeo, într-o conferinţă de presă la New Delhi."Nu sunt eu", a ţinut el să precizeze, în contextul speculaţiilor privind identitatea autorului.Pompeo i-a criticat şi pe responsabilii cotidianului, care, în opinia sa, "nu ar fi trebuit să ia de bune cuvintele unui actor rău, nemulţumit şi neloial"."Dacă nu eşti în poziţia de a executa proiectul şefului, nu ai decât o opţiune: să pleci. Dar, în loc de asta, acea persoană, potrivit New York Times, a ales nu doar să rămână, ci să saboteze ceea ce preşedintele Trump şi administraţia sa încearcă să facă", a apreciat Pompeo."Trebuie să vă spun că găsesc incredibil de îngrijorătoare eforturile media pentru a sabota această administraţie", a adăugat secretarul de stat, aflat într-o vizită în India.