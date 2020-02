Secretarul american de stat, Mike Pompeo, într-un turneu în ţările din fosta Uniune Sovietică

"Statele Unite este prima ţară care a recunoscut independenţa Kazahstanului. Nu vom uita niciodată acest fapt şi eveniment istoric", a spus preşedintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev."S-au întâmplat foarte multe lucruri bune între ţările noastre. Sunteţi un bun partener privind securitatea Afganistanului şi un bun partener NATO. Aţi lucrat alături de noi în toţi aceşti ani", a spus secretarul american de stat, Mike Pompeo.Oficialul american l-a asigurat pe preşedintele Alexandr Lukaşenko de faptul că SUA poate oferi resursele petroliere de care are nevoie ţara. Oferta vine în contextul în care Belarus și Rusia se află în toiul unei dispute din cauza aprovizionării cu produse petroliere de care are nevoie Minskul."Statele Unite vor să ajute Belarusul să-şi asigure suveranitatea ţării. Companiile noastre de energie sunt pregătite să ofere întreaga cantitate de resurse petroliere de care aveţi nevoie, la un preţ competitiv. Suntem cel mai mare producător de energie din lume, iar tot ce trebuie să faceți este să apelaţi la noi", a menţionat Pompeo.Secretarul de stat american a asigurat Kievul de sprijinul SUAîn plin proces de destituire a liderului de la Casa Albă, Donald Trump, din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski. La rândul său, liderul de la Kiev a ţinut să menţioneze că ţara sa îşi doreşte în continuare o relaţie strânsă cu Statele Unite."Nu cred că procedura de suspendare a preşedintelui Donald Trump a influenţat în vreun fel relaţiile noastre calde şi importante. Aşa după cum am spus şi mai devreme, această ţară este partenerul nostru strategic", a spus preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.Mike Pompeo se va întoarce la Washington după finalizarea turneului în ţările fostei URSS.