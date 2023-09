Secretar de stat: În acest an se preconizată o recoltă de circa 230 mii de tone de struguri. Care ar putea fi prețul de comercializare

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, spune că, în acest an, agricultorii prognozează că vor culege o recoltă de 230 mii de tone de struguri și dă asigurări că roada este una bună. Totodată, acesta spune că prețul de achiziție al strugurilor variază în funcție de soi, de destinație, de calitate, de structura fizico-chimică.

"Recolatrea strugurilor este în plin proces, iar roada este destul de bună. La mijlocul lunii iulie, a fost preconizată estimativ o recoltă 260 mii de tone de struguri. Urmare a crizei de precipitații din anii 2022-2023, recolta va fi de 230 mii de tone. Starea fitosanitară a strugurilor este destul de bună. Vom avea struguri buni și vinuri bune", a menționat Andrian Digolean.

Referitor la prețul de comercializare a strugurilor, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a declarat că: "A fost organizat consiliul pe filiera de produs, struguri, vin produse pe bază de vin și urmare a analizei efctuate împreună cu colegii de la Oficiul Național al Viei și Vinului au fost colectate chestionare de la conducători și cheltuielile privind îngrijirea plantațiilor de viță de vie, estimativ a fost vociferat prețul de 6,5 lei per kg de struguri. Vizitând companiile vitivinicole, am văzut că prețurile de achiziție variază în funcție de soi, de destinație, de calitate, de structura fizico-chimică. Toate aceste componente vor duce la achiziționarea strugurilor la prețuri diferite. În prezent, se operează cu prețuri ce variază între 4,5 - 5,5 lei per kg. Am vizitat procesatori care au stabilite contracte de lungă durată de achiziție a strugurilor și prețurile sunt de 5 - 5,5 lei per kg".

Andrian Digolean a mai spus că procesul de achiziție al strugurilor de la viticultori decurge într-un ritm normal.

"Cei care livrează și comercializează struguri la unitățile vitivinicole pot să depună copia buletinului de identitate, titlul de proprietate al plantațiilor sau contractul de arendă și acest lucru le permite cu ușurință să comercializeze strugurii, iar procesatorii transmit aceste acte la Oficiul Viei și Vinului și astfel vom accelera procesul de înregistrare a plantațiilor viticole în Registrul viei și vinului", a punctat secretarul de stat.