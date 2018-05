SECHESTRU pe averi ilegale şi conturi bancare îngheţate. Au fost confiscate bunuri de peste 46 de milioane de lei, în mai puţin de 5 luni

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a confiscat în mai puţin de cinci luni de activitate bunuri în valoare de peste 46 de milioane de lei.

De la începutul anului au fost puse sub sechestru 320 de conturi în monede virtuale, activitatea cărora nu este reglementată de BNM. Măsuri similare sunt aplicate în cazul a 54 de terenuri obţinute ilegal, 23 de autoturisme, 15 apartamente şi 9 case particulare. Totodată, angajaţi agenţiei au îngheţat şi 14 conturi bancare. După decizia finală a instanţei, aceste bunuri vor fi transmise în proprietatea statului sau vor fi restituite victimelor infracțiunilor. La Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale lucrează doar opt specialişti. Cu toate acestea, activitatea lor le permite procurorilor să depisteze într-un termen scurt bunurile obţinute ilegal.



"Suntem în conlucrare cu inspectorii acestei agenţii pe mai multe cauze penale pe care se desfăşoară unele investigaţii paralele", a menţionat Nicolae Chitoroagă, şeful PCCOCS.



"În cazul fiecărui infractor, pe lângă faptul că a premit pedeapsa, fie privativă, fie non privativă de libertate, este obligat să recupereze toate bunurile", a specificat Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie.



Cu scopul de a îmbunătăţi activitatea instituţiei recent create, cu ajutorul partenerilor europeni, a fost elaborată o strategie pentru următorii trei ani.



"Instruiri, mecanisme de cooperare, practici UE, pe care urmează să le implementăm zi cu zi pentru buna desfăşurare a activităţii noastre", a precizat Otilia Nicolai, directorul ARBI.



"Sarcina principală constă în depistarea rapidă a bunurilor furate şi punerea lor sub sechestru. În cazul infracțiunilor financiare, timpul este principalul nostru duşman. Cu cât durează mai mult procedura, cu atât mai puţin vom reuşi să restituim", a conchis Pedro Pereiro, expert al Consiliului Europei.

Agenţia pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale şi-a început activitatea în luna ianuarie. Noua subdiviziune a CNA are scopul de a redobândi activele fraudate în cazurile de corupție, de spălare de bani, fraude bancare şi alte tipuri de infracţiuni.