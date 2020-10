Seceta ne golește buzunarele. Preţurile la unele produsele alimentare au crescut ca pe drojdii în ultimul an

Preţurile la unele produsele alimentare, de prima necesitate, au crescut ca pe drojdii în ultimul an. Fructele s-au scumpit cel mai mult, cu aproape 30 la sută, iar prognozele pe următoarele luni sunt sumbre.

Datele Biroului de Statistică arată că, în ultimele 12 luni, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu aproape 6 la sută. Preţul fructelor a crescut cu 27,8%, iar a legumelor - cu peste 11 la sută. Uleiul vegetal este în prezent mai scump cu peste 6,2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar pâinea, considerată produs alimentar de primă necesitate, cu 3,7 la sută.



Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova Fruct”, Vitalie Gorincioi, spune că, pentru a-și putea salva cel puțin o parte din recoltă, în acest an agricultorii au suportat cheltuieli suplimentare, care s-au reflectat în preţurile de vânzare a alimentelor.



"S-au făcut cheltuieli adăugătoare pentru irigare, pentru protecție, toți acești fertilizanți și produși de uz fitosanitar sunt destul de înalte, adică ele se procură toate de peste hotare.", a spus președintele Asociației "Moldova Fruct", Vitalie Gorincioi.



Seceta cumplită a compromis îndeosebi lanurile de grâu și floarea soarelui, fapt care nu a putut să nu influențeze prețul pâinii şi uleiului, spun fermierii. Unii compară ultimul an agricol cu cel din 1946, care a fost urmat de o foamete cumplită.



"Urmările mai grave vor fi începând cu anul 2021 când nu va mai fi atâta materie primă pentru pîine, sau dacă vorbim de ulei din floarea soarelui. Pentru că el nu este. Uitați-vă în zona noastră acuma, s-au strâns, eu personal am avut câmpuri care au dat 150-200 de kilograme de floarea soarelui.", a spus agricultorul, Andrei Melenti.



În acest an, fermierii moldoveni au obținut o recoltă totală de 630 de mii de tone de grâu, adică de aproape două ori mai puțin decât în 2019. Floarea soarelui a fost colectată într-o cantitate de doar 400 de mii de tone, cu peste 40 la sută mai puțin.