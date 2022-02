Secetă extremă în Spania. Rezervele de apă au scăzut la jumătate iar meteorologii nu au vești bune

Secetă extremă în Spania. Rezervele de apă au scăzut la jumătate și se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Meteorologii nu au vești bune: va ploua foarte puțin şi în 2022, care are mari şanse să fie al doilea cel mai secetos an din acest secol.



”Așa arată pământul în februarie: uscat! Pământul nu are deloc umiditate. Este complet uscat.”



Cea mai gravă situație este în bazinul hidrografic Guadalquivir din sudul Spaniei. Acolo, cantitățile de apă au scăzut la un minim istoric, așa că agricultorii nu pot iriga pământurile.



”Este trist, pentru că anul acesta 58 de mii de hectare vor rămâne fără irigații.”

”Aici, unde copacul nu are frunze, la anul nu vor fi nici măsline.”



Iar în nordul Spaniei, un sat aflat la granița cu Portugalia, înghițit de ape în 1992, a ieșit acum la suprafață. Localnicii sunt uimiți și spun că nu și-au mai văzut casele de 30 de ani.



“Sunt amintiri care acum dor!”



O soluție pentru ameliorarea situației a fost prezentată de organizațiile ecologiste din Spania. Acestea le recomandă autorităților să închidă cele peste 1000 de puțuri ilegale din țară și fermele care nu au autorizație.