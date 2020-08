Seceta a compromis roada de porumb. Grăunțele costă de aproape două ori mai mult decât anul trecut

Din cauza secetei din acest an, porumbul a început să se usuce pe câmp cu o lună și jumătate mai devreme decât de obicei, iar unii fermieri s-au văzut nevoiţi să-şi strângă recolta mai devreme. În lipsa precipitațiilor, ştiuleţii aşa și nu au reuşit să se dezvolte, iar oamenii de la sate se plâng că nu vor avea cu ce să-şi hrănească animalele.



Familia Malețchii din satul Buțeni, raionul Hâncești, crește trei vaci și peste o sută de găini. Doar pentru hrana cornutelor, gospodarii au nevoie într-o săptămână de circa 200 de kilograme de grăunți. Pentru a le asigura hrana, au semănat în acest an porumb pe cele două hectare de teren pe care le au, dar seceta le-a dat planurile peste cap.



"Noi ne gândim numai pentru nutreţ, să-l uscăm pentru animale. Altceva nu avem ce face. Grăunţi, slabă nădejde, dacă voi strânge câţiva saci, nu cred", a spus Ion Malețchii, gospodar.



Până acum, soţii cumpărau grăunţele de la piaţă. După ce s-au scumpit, gospodarii nu știu dacă vor face față cheltuielilor.



"Nu ştiu ce o să facem, de unde o să cumpărăm. La piaţă e scump, bani nu ajung. Avem copii de învăţat încă. Vor să facă studii, bani nu-s", aexplicat Galina Malețchii, gospodină.



În ultimele săptămâni, la Piaţa Centrală preţul unui kilogram de grăunțe a ajuns să coste chiar şi șase lei, de aproape două ori mai mult decât anul trecut.



"S-a scumpit că seceta asta, deja vedeţi cum este. Soarele a ars dealurile. Porumb nu-i, răsărită nu-i, fasole nu-s", a spus o femeie.



"Degrabă oamenii o să moară între două pâini, cum era înainte. Fiindcă prima pâine nu s-a copt, dar acea din an, e terminată", a explicat un bărbat.



Am încercat să aflăm de la premierul Ion Chicu dacă oamenii care au rămas fără recoltă vor fi ajutaţi de stat. El a pasat responsabilitatea pe umerii agenţilor economici.



"Toţi au pierderi, şi în mod special ţăranii, care nu-s agenţi economici. Dar tocmai despre asta vorbeam. De ce trebuie să venim cu suport suplimentar acestor agenţi economici care prelucrează cotele pentru că ei mai departe, au posibilitatea să le achite, să ajute locuitorii, cetăţenii noştri de la sate care nu au aceste suprafeţe mari", a declarat prim-ministrul.



Potrivit Biroului Naţional de Statistică, anul trecut, agricultorii au obținut peste două milioane de tone de grăunțe. Datele nu includ și recolta persoanelor fizice.