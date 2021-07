Secerișul este în toi pe dealurile din Moldova. Agricultorii speră să strângă roada în circa zece zile

Secerișul este în toi pe dealurile din Moldova. În localitatea Pîrliţa, raionul Ungheni, munca a început din zori, pentru a strânge toată roada în aproximativ zece zile. Fermierii spun că anul acesta este unul roditor, în ciuda ploilor abundente şi speră să obţină o recoltă bogată.Din cauza condiţiilor climatice din ultimele săptămâni, secerişul a început în acest an cu două săptămâni mai târziu. Agricultorii Nicanor şi Andrei Buzovoi din Pîrliţa s-au pornit la muncă în primele ore ale dimineţii."Principiile după care ne conducem, este umiditatea la boabe, umiditatea la paie şi câmpul când a fost semănat."Fermierul spune că, în pofida ploilor, anul acesta va avea o roadă bună."Anul trecut am avut secetă excesivă , în schimb anul acesta am avut ploi pentru culturi de câmp e bine. Avem grâu frumos, arată a roadă bună."Cu toate acestea, fermierul susţine că vremea nu a fost foarte favorabilă grâului."Culturile nu au fost afectate atât de ploi, cât de vânt. Suprafețe mari s-au păturit, aproape în jumătate chiar."Bărbatul crede că anul acesta a fost unul dintre cei mai buni pentru agricultură. El speră să poată vinde kilogramul de grâu cu patru lei."E unul dintre ani buni pentru culturile de câmp, nu zic de cele multianuale - cireşele cum ar fi. Ştim, grindina ce probleme a făcut."Acum două săptămâni, ministrul interimar al Agriculturii Ion Perju, a anunţat că anul acesta Moldova va recolta aproximativ 1,2 - 1,3 milioane de tone de grâu de pe 318 000 de hectare. Potrivit acestuia, suprafaţa de cereale din Moldova în 2021 este de 418 900 de hectare, ceea ce reprezintă cu 7% mai mult decât în 2020. Din cauza secetei de anul trecut, recolta de cereale, grâu şi orz, a fost doar de aproximativ 600 000 de tone. Astfel, producţia agricolă a scăzut cu 29 la sută, ceea ce provocat diminuarea PIB-ului cu 7%.