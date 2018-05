SEARA ROMANȚELOR. Cristina Scarlat a susținut un concert la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici

Interpreta Cristina Scarlat a susținut aseară un concert cu melodii de suflet pe scena Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Capitală.

Artista a surprins publicul cu o altfel de romanță, într-un stil clasic modern.



Zeci de fani dar și apropiați au venit să urmărească spectacolul.



"Cristina Scarlat e un suflet și o emoție întruchipată."



"O cunosc de foarte multă vreme și am venit să o susțin, îmi place cum cântă", a spus actorul Nicu Țurcanu.



"Pentru că iubesc romanța, în mod special o iubesc pe Cristina Scarlat și pentru ea am venit.



Artista spune că publicul a fost cel care a motivat-o să cânte romanțe.



"Este genul de muzică care m-a creat pe mine ca și artist. Am avut mai multe ieșiri în fața publicului cântând romanțe și ei m-au motivat și încurajat să fac acest pas. Romanța este dragostea mea", a spus interpreta Cristina Scarlat.



Cele mai mari emoţii le-a avut mama interpretei.



"Fiecare respirație a ei și fiecare mișcare, pentru mine era o emoție încă în plus. Eu îi mulțumesc Domnului că mi-a dat să ajung zilele acestea", a spus mama interpretei Iustina Scarlat.



La concert au venit și colegi de breaslă care au rămas impresionați.



"Un spectacol profund. O cu totul altfel de abordare, un gen așa boem și atât de frumos, felicitări întregii echipe, excepțional", a spus interpretul Costi Burlacu.



"Astăzi ne-a fascinat nu doar cu talentul ei artistic dar și cu ceea ce am văzut noi în scenă, o adevărată feerie, o adevărată poveste", a spus interpreta Corina Țepeș.



Regizorul spectacolului a avut grijă ca totul să fie pe măsură.



"Am făcut ceva mai camairal, mai intim, un spectacol muzical. Să lucrezi cu Cristina Scarlat e o mare plăcere", a spus actrița Daniela Burlaca.



Artista a fost acompaniată de orchestra de muzică populară "Folclor" cu participarea unor renumiţi actori și dansatori.