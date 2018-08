SEARĂ MAGICĂ la Orheiul Vechi. Sute de oameni s-au delectat cu muzică live, la festivalul Dor Călător

Sute de oameni s-au delectat cu muzică live, la prima ediţie a festivalului "Dor Călător", organizat de interpretul Vali Boghean, care a avut loc la Orheiul Vechi.

Spectatorii au mai ascultat poezii şi au gustat din bucate şi vin:



"De mult ne porneam la Orheiul Vechi şi mai ales că avem posibilitatea să ascultăm nişte muzică frumoasă de suflet iată că am decis să venim".



"Noi suntem fani Vali Boghean Band şi îl urmărim în deosebi. Care sunt piesele preferate? Ploaia , Unde e dragostea şi deci Boschetar".



"Este un bun prilej să ieşim cu familia să mai scoatem şi buneii puţin să îi socializăm cu ceva mai nou".



"Noi am venit prima dată cu toate c suntem în vârstă dar avem ocazia să venim şi mulţumim copiilor că ne-au poftit".



Organizatorii speră că acest festival va deveni o tradiţie. Luna august nu a fost aleasă întâmplător, deoarece în acestă perioadă cei mai mulţi moldoveni plecaţi peste hotare revin acasă.



"Este o locaţie cu care ne putem mândri întreg neam şi întreagă ţară. Vă spun cuvântul meu de om acest lucru nu voi ceda chiar dacă va ploua, îmi doresc un festival nu mare ca să vină mii de oameni îmi doresc un festival în care să vină o mână de oamenii dar cei care cu adevărat vor susţine", a declarat interpretul Vali Boghean.



Alături de Vali Boghean Band, pe scenă au urcat trupe de jazz, dar şi mai mulţi interpreţi autohtoni. Preţul biletelor a fost de 250 de lei pentru o persoană, iar pentru familii - 550.