Seară magică la Orheiul Vechi! Sute de oameni au asistat la un nou spectacol DescOPERĂ

Embed:

O altă seară magică la Complexul Orheiul Vechi. Sute de oameni s-au delectat cu opera "Nabucco" a compozitorului italian Giuseppe Verdi, în cadrul ultimului spectacol din acest an al Festivalului "DescOPERĂ". Concertul a fost unul de zile mari. Pe scenă au urcat aproximativ 120 de artişti acompaniați de 70 de instrumentiști.



Opera "Nabucco" este una dintre cele mai cunoscute compoziții clasice. Ea prezintă calvarul evreilor sub domnia regelui babilonian Nabucodonosor al doilea. Orbit de putere și aroganță, personajul principal se autoproclamă Dumnezeu unic și ajunge să-și piardă mințile.



"Rolul este unul dificil și se schimbă mult. La început, el vine și cucerește poporul evreiesc, apoi, după ce este lovit de fulger, Nabucco se schimbă cu totul."



Artiștii spun că nu este ușor să cânți printre dealurile de la Butuceni. Acustica le poate juca feste. Totușii, cântăreții și instrumentiștii spun că atmosfera este una mirifică.



"E cu mult mai dificil, pentru că condițiile sunt cu totul altfel și mai bate și vânt, și e cam complicat să citești note. "



"Este ceva interesant pentru un artist, pentru că e ca o experiență, pentru că noi suntem deprinși să cântăm în săli, în fose. Aici este afară, altfel se interpretează totul. "



Spectatorii au rămas impresionați.



"Foarte frumos. Cred că a fost organizat foarte bine și creează o atmosferă foarte bună."



"Este un loc frumos, e în natură și ne place foarte mult."



Printre cei care au urmărit spectacolul au fost și ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, și șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari.



"Astăzi, familia m-a scos. Probabil noi suntem ceva unicat în lume, deoarece locul și plasamentul permite de a organiza astfel de evenimente", a spus Alexandru Jizdan, ministrul de Interne.



"Merg la concerte, mai puțin la operă, dar profit de prilej atunci când am timp și când se organizează astfel de evenimente", a spus Alexandru Pânzari, șeful Inspectoratului General de Poliție.



DescOPERĂ este la a treia ediție. Festivalul de muzică clasică a fost organizat de Ministerul Educației şi Culturii.