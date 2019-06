Seară magică la Orheiul Vechi. Sute de iubitori de operă s-au delectat cu un concert de Strauss, în cadrul Festivalului DescOperă

Încă o seară magică la Complexul Orheiul Vechi. Sute de iubitori de operă s-au delectat cu un concert de Strauss, în cadrul ultimului spectacol al Festivalului DescOperă.

Pe scenă au evoluat Ana Cernicova, baritonul Vladimir Dragoș și invitata de onoare, Ljubica Vranes din Serbia.



"O locație splendidă, un concert inedit, ne place foarte mult și deja suntem la a treia ediție", a spus o spectatoare.



"Suntem bucuroase că există așa o tradiție, de fiecare dată am fost la festival și vom mai veni. Acustica e deosebită, așa ceva nu auzi într-o sală obişnuită. E extraordinar", a menţionat o altă spectatoare.



"Cred că din an în an e mai plăcut, fiindcă vedem că din an în an mai mulți se regăsesc în muzică și asta înseamnă mult", a afirmat o iubitoare de operă.



"Atmosfera este minunată, e bine că adulţii au venit împreună cu copiii, iar ei înca de la o vârstă fragedă au ocazia să cunoască adevărata frumusețe", a precizat o altă spectatoare.



Invitata specială a evenimentului a fost Ljubica Vranes, solista Operei Naționale din Belgrad. Se află pentru a doua oară în Moldova, iar publicul și locurile pitorești din țara noastră au cucerit-o.



"Iubesc moldovenii, publicul a fost foarte cald cu mine, mă iubesc și am simțit asta când am urcat pe scenă și acest loc este uimitor, iar acest lucru îş face pe artist să se simtă minunat", a declarat Ljubica Vranes.



Alături de mezzosoprană, au încântat publicul cu vocile de aur și soliștii Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, Ana Cernicova și Vladimir Dragoș.



"Această atmosferă plăcută, aer liber, natura, aceste frumoase și muzica clasică sunt o combinație divină care merită să fie ascultată, să fie apreciată și mă bucur enorm de mult că amploarea acestui festival devine tot mai mare , tot mai multă lume vine", a punctat Ana Cernicova.



"Este deja al doilea sau al treilea an când particip la acest festival. Am evoluat de la început cu opera Rigoletto, dar totul a debutat cu mine și fanfara, pentru că noi am fost cei care am căutat aceste locuri acustice", a subliniat Vladimir Dragoș.



Dirijorul austriac Friedrich Pfeiffer a fost alături de Orchestră la toate cele 4 ediţii ale festivalului. DescOperă este organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.