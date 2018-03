Seară importantă pentru Bamidele Alli. Retur în optimile de finală la Liga Campionilor cu Juventus

M-am simţit extraordinar la debut în pofida faptului ca nu am obţinut victoria, însă atunci mi-am dat seama că acesta este abia începutul. De atunci lupt şi muncesc mai mult", a spus Bamidele Alli, mijlocaş Tottenham Hotspur.El este mijlocaşul ofensiv cu lumea la picioare.Englezul cu origini nigeriene a debutat în fotbalul profesionist la 16 ani la clubul din oraşul în care s-a născut Milton Keynes din liga a treia valorică din Anglia.În 2015,În sezonul trecut a debutat în cea mai tare competiţie inter-cluburi din lume în meciul cu AS Monaco pierdut cu 1-2, într-o stagiune în care Tottenham a ratat calificarea în optimi.În acest sezon, însă, formaţia din nordul Londrei este de neoprit, reuşind să învingă pe Real Madrid, graţie unui cuplu ofensiv de excepţie format din Bamidele Alli şi Harry Kane." Este un fotbalist nemaipomenit şi el merită toate laudele care i se aduc. Îmi place să joc în spatele lui, să-i ofer pase decisive, deoarece indiferent de importanţa meciului el nu va da greş. Suntem norocoşi că avem un astfel de jucător în echipă", a zis Bamidele Alli, mijlocaş Tottenham Hotspur.Alli şi Kane au fost la înălţime şi în prima manşă din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu Juventus Torino, scor 2-2. Returul se va disputa în această seară şi va fi transmis în direct de CANAL 3 de la ora 21 şi 45."Echipa a făcut un meci mare. În primele 10 minute ei au demonstrat de ce sunt în stare, însă pe durata partidei noi am fost cei care am dominat ostilităţile. Să revii de la 0-2 în faţa unei echipe ca Juventus este o performanţă mare, iar acum ne aflăm într-o poziţie bună. Totuşi, fiecare meci este diferit. Fiecare partidă este o nouă oportunitate de a progresa. Noi suntem obligaţi să facem asta. Nu ne dorim să stagnăm, pentru că avem obiective măreţe", a declarat Bamidele Alli, mijlocaş Tottenham Hotspur.