SEARA GLOBURILOR DE AUR: Evenimentul se desfăşoară la Beverly Hilton

Au rămas ore numărate până la mult aşteptata ceremonie de decernare a Globurilor de Aur, premiile pentru cinematografie şi televiziune acordate de asociaţia jurnaliştilor străini de la Hollywood. Toate pregătirile s-au încheiat, vedetele şi ziariştii aşteaptă cu nerăbdare marele eveniment, care se va desfăşura la hotelul Beverly Hilton din celebrul Beverly Hills.



Ca în fiecare an, este concurenţă mare la toate categoriile. Dintre filmele care luptă pentru titlul de cea mai bună dramă, favorite sunt Black Panther şi Bohemian Rhapsody.



Bradley Cooper are mari şanse să obţină Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă. El joacă în filmul A star is born, alături de Lady Gaga, nominalizată şi ea pentru cea mai bună actriţă.



La categoria musical sau comedie, juriul a selectat mai mulţi actori şi actriţe, printre care Viggo Mortensen, Emily Blunt şi Olivia Colman.



Serialele de televiziune nominalizate sunt - la categoria dramă - The Americans, Bodyguard, Homecoming, Killing Eve şi Pose.



Iar la comedie şi musical, lupta se dă între Barry, Kidding, The Good Place, The Kominsky Method şi The Marvelous Mrs. Maisel.



Anul acesta, trofeele au fost redesenate, astfel că noul Glob de Aur este mai înalt, mai zvelt şi mai strălucitor. Prestigioasa distincţie este placată cu aur de 24 de carate.