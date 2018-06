Seamănă leit cu Jennifer Lopez şi face senzație pe Internet. Vezi cum arată sosia ei (FOTO)

Își spune Jay from Houston și are numai 28 de ani. Janice Garay e antrenoare de fitness și arată bestial. Dar nu din cauza asta a ajuns în atenția internauților. Admiratorii săi de pe Instagram cred despre această tânără dependentă de sala de forță că seamănă foarte bine cu Jennifer Lopez.

Foarte puțini sunt cei care o deosebesc pe adevărata Jennifer Lopez de această texană. Și asta pentru că asemănările sunt incredibile, iar imaginile din galeria foto de mai jos vorbesc de la sine. Există totuși o diferență între cele două – Janice Garay este mult musculoasă decât J.Lo.

Are Jennifer Lopez un fizic de invidiat, dar sosia sa este mult mai atentă la aspectul fizic. E adevărat, Janice Garay are un corp mai tonifiat și mai lucrat, pentru că face culturism.

Conștientă de asemănarea cu vedeta americană, Janice chiar a început să-și spună Jay from Houston, o referință la melodia Jenny from the block, interpretată de frumoasa Jennifer Lopez, scrie tabu.ro.

Sosia lui Jennifer Lopez postează adesea fotografii însoțite de mesaje inspiraționale. Este campioană la fitness și model în reclame. Adesea, i se întâmplă să fie confundată cu intrepreta americană, pe care și-ar dori foarte mult s-o întâlnească.