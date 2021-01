Se va scumpi sau nu pâinea în 2021?

Preţul la pâine va rămâne același în 2021 ca și anul trecut. Declarația a fost făcută de Vasile Şarban, şeful Direcției Politici de Producție de la Ministerul Agriculturii, în cadrul unui interviu oferit colegilor noştri de la "Telemagazin" de la Canal 2. Mai mult, funcţionarul a prognozat că în 2022 ne putem aștepta la ieftiniri.Vasile Şarban a vorbit și despre pierderile din agricultură înregistrate anul trecut. Potrivit lui, doar în cazul porumbului, recolta a scăzut cu peste 70 la sută."Dacă să ne referim la grâu este de peste 50%, deoarece noi chiar în anul trecut am avut aproape un milion două sute de mii de tone de grâu, în acest an avem în jur de şase sute de mii de tone", a spus Vasile Şarban.Totuşi, autorităţile spun că preţurile pentru produsele de panificaţie nu se vor modifica."Grâul ca materie primă acum este mai scump, făina este mai scumpă, dacă să o luăm deja cu investiţiile pentru producerea acesteia cu siguranţă se reflectă şi la preţul pâinii", a declarat Şarban.La ieftiniri ne putem aştepta abia în 2022, dacă acest an va fi unul reuşit."Nu există culturi în acest an care nu au fost afectate de secetă, nu există, respectiv nu trebuie să aşteptăm nici micșorările la preţuri. Dacă să ne referim la anu următor pentru producţia din anul 2021 şi referindu-mă iarăşi la exemplul care vi l-am dat cu scăderea cumva a importurilor", a mai spus Vasile Şarban.Totodată, Vasile Şarban susţine că în 2021 s-ar putea scumpi unele produse, a căror preţ statul nu-l poate influenţa.