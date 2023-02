Se va schimba sau nu tariful la gaz până la sfârşitul sezonului de încălzire? Răspunsul șefului Moldovagaz

Tariful la gaz nu va scădea până la sfârşitul sezonului de încălzire şi ar putea fi revizuit abia în aprilie, când se va schimba formula de calcul, declară directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. Iar fostul vicepreşedinte al Parlamentului Alexandru Slusari afirmă că tariful la gaz poate fi redus cu 40 la sută, dacă autorităţile nu ar folosi rezervele, ci ar cumpăra gaz mai ieftin de pe piaţa internaţională, care acum variază între 600 şi 700 de euro pentru o mie de metri cubi.

Sunt câteva motive din care tariful nu poate fi micşorat, inclusiv din cauza devierilor financiare negative, care încă nu au fost recuperate, susţine şeful Moldovagaz.

"Noi nu procurăm direct de la bursă, noi procurăm de la Energocom care are anumite cantităţi de gaze depozitate şi această cantitate are un anumit preţ. Plus, noi nu cunoaştem care va fi evoluţia preţurilor în februarie şi martie, poate fi în februarie preţuri mari şi, respectiv, va fi nevoie să ajustăm aceste preţuri", a spus VADIM CEBAN, director MOLDOVAGAZ.

Vadim Ceban precizează că din aprilie va fi clar dacă poate fi redus tariful, pentru că abia atunci se va cunoaşte ce cantitate ne va livra Gazprom-ul şi va intra în vigoare formula de calculare a preţului pentru sezonul de vară.

Soluţia propusă de fostul vicespeaker Alexandru Slusari este ca autorităţile să păstreze în rezerve gazul cumpărat anterior la un preţ mai mare şi să beneficieze de preţurile mai mici de pe piaţa internaţională, ceea ce ar face posibilă micşorarea cu 40 de procente a tarifului pentru consumatori.

"Deja a doua lună a fost vândut gazul din rezerva de stat care a fost procurat cu 1100 de dolari. De ce acest gaz cumpărat anterior nu poate fi păstrat pentru perioade mai bune, dar acum să nu fie distrusă economia naţională? Să fie mai departe în rezervă, el nu cere mâncare, dar Energocom are lichidități să cumpere gaz la preţuri mai ieftine şi în decembrie au avut lichidități şi în noiembrie, ianuarie, că au fost capitalizați cu 4 miliarde de lei", a declarat Alexandru Slusari, fost vicepreşedinte al Parlamentului.

În replică, şeful MoldovaGaz spune că dacă acest lucru era posibil, evident că s-ar fi realizat.

"Noi consumăm până la 4 milioane de metri cubi zilnic, cred că Energocom nu poate procura zilnic aceste volume de pe piaţă, aceste volume nu sunt efectiv fizic şi respectiv de aceea utilizează aceste rezerve. Dacă vor fi volume disponibile în valoare ca să acopere consumul zilnic, de ce nu, cred că logic ar fi, dar eu o argumentare pot găsi, că aceste volume nu sunt", a menționat VADIM CEBAN, director MOLDOVAGAZ.

Pe de altă parte, Alexandru Slusari aminteşte că MoldovaGaz este doar o companie intermediară.

"Nu uitaţi că din acest tarif de 29 de lei, şase lei 50 noi achităm devieri financiare ale Moldovagaz, dar la moment Moldovagaz este un intermediar inutil, are nu are niciun rol în furnizarea gazului în Moldova, gazul este furnizat sută la sută de Energocom şi Moldovagaz este intermediarul care distribuie gazul la consumatori", a spus Alexandru Slusari.



Ultima dată, tariful la gaze a fost majorat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în septembrie 2022. Acum consumatorii achită pentru un metru cub de gaz 29 de lei şi 27 de bani. O parte din facturile din sezonul rece este compensată de Guvern, în funcție de gradul de vulnerabilitate.