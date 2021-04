Se trezesc în zori, muncesc prin ploaie şi frig și sunt răsplătiţi cu indiferenţă. Măturătorii sărbătoresc ziua lor profesională

Ana Gafton este la datorie zilnic, de mai bine de 40 de ani. Înainte să se crape de ziua, înarmată cu o mătură din nuiele, femeia iese la muncă indiferent de capriciile vremii. De dimineaţă, am găsit-o pe o stradă din cartierul Telecentru, acolo unde o recunosc deja toţi locatarii."Îmi era ruşine să lucrez, dar aşa am început, m-am împrietenit cu ceilalţi muncitori. Lucrez de 41 de ani, deja nu mai plec nicăieri cât o să mai pot o să lucrez. Aici eu sunt acasă la mine", a spus femeia.Ea spune că nu are motive pentru a sărbători, iar cel mai mult îşi doreşte ca oamenii din jur să îi respecte munca depusă."Eu iau gunoiul din urnă şi îl duc, iar când vin locatarii au pus pachetul cu gunoi din casă", a explicat Ana Gafton.Dacă ar fi să calculeze cât a măturat în cele patru decenii de muncă, probabil că a adunat deja o suprafaţă cât cea a Chişinăului. Ana Gafton nu ştie câte mături a uzat pentru a face curăţenie pe străzile şi în curţile din sector, dar cert este că la câteva zile are nevoie de una nouă."Cu aceste mături este mai comod de măturat, dar şi mai repede. O fac mai subţire la capăt, aşez crengile în aşa mod ca ele fie egale", a spus femeia.Ana Gafton spune că dincolo de respectul pe care îl merită munca sa, ar fi bine ca autorităţile să aprecieze la justa valoare efortul pe care îl depun muncitorii din Capitală. Primarul Ion Ceban i-a felicitat pe cei implicaţi la salubrizarea oraşului cu ocazia zilei lor profesionale. Dincolo de cuvintele de laudă, el spune că în ultimii ani Primăria a alocat bugete consistente pentru procurarea tehnicii specializate. Un măturător din Chişinău are un salariu aproape 3 000 de lei."Nu ne ajunge, deoarece doar servicile comunale achităm peste două mii de lei, apoi mai trebuie şi să mănânci să îţi mai cumperi de îmbrăcat, dar nu ne gândim la aceasta", a menționat Ana Gafton.În oraş sunt peste 420 de angajaţi, iar autorităţile spun că ar mai fi nevoie de cel puţin o sută de muncitori pentru a face Capitala mai curată.