SE SUFOCĂ ÎN PROPRIILE CASE. Oamenii din Floreni se plâng că fabrica de asfalt degajă un fum dens

Mai mulţi localnici din satul Floreni, raionul Anenii Noi, se plâng că de aproape doi ani, fumul dens de la fabrica de asfalt din localitate le pune sănătatea în pericol.



Fabrica de asfalt din Floreni este amplasată la câteva sute de metri de casele oamenilor. Localnicii spun că problema mirosului greu de suportat a apărut de doi ani.



"Seară de seară, începând cu ora 10 îşi desfăşoara activitatea. Din informaţia noastră, ei în loc de combustibili admişi, ard cauciucuri, şi emană zeci de gaze toxice şi cancerigene", a declarat Igor Hîncu, locuitor al satului Floreni.



Oamenii se plâng că deasupra localităţii se ridică un nor gros de fum, iar în toată zona se simte un miros puternic de cauciuc ars.



"Personal, la copilul meu l-am tratat de anumite boli, la care s-a depistat că are alergie, şi probabil are alergeni anume la emanaţiile acestea."



"Închidem geamurile, punem prosopul umed la uşă. Dar nici asta nu ajută. Este şi strigător la cer. Deja nu mai ştim unde să ne adresăm, la cine să ne adresăm, cui să ne adresăm".



Ieri, la faţa locului a fost chemat şi un echipaj al poliţiei. În timp ce discutam cu localnicii, în curtea întreprinderii se aflau mai mulţi indivizi, vizibil în stare de ebrietate. Nici şeful de tură nu a fost în stare să ne ofere prea multe detalii.



"- Cu ce aprindeţi focul, cu cauciucuri?

- ....

- Cu ce aprindeţi focul?

- Noi, tehnologia noastră... Nu..."



Echipa noastră a filmat cu camera ascunsă în curtea întreprinderii. La intrare am fost întâmpinaţi de bărbatul pe care l-am surprins şi în tura de noapte.



"Nu este niciun miros. Aşa miroase bitumul fierbinte care are 150 de grade. El emană acest miros. Cineva spunea că noi ardem cauciucuri. Niciodată, puteţi merge peste tot în incintă, nu veţi găsi nicio dovadă."



Bărbatul ne-a spus că directorul fabricii lipseşte, dar a refuzat să ne ofere numărul de telefon al acestuia. Apoi ne-a solicitat datele de contact şi ne-a asigurat că administratorul va lua legătura cu noi, lucru care nu s-a mai întâmplat. Primarul din Floreni spune că a aflat recent despre problema în cauză.



"Dumneavoastră ca primar, care locuieşte aici, nu aţi sesizat niciodată, nu aţi simţit fum?

- Nu, mie mi-a spus acum două trei zile, că este fum şi e fumul toxic. Noi o să vedem, iaca după reportajul dumneavoastră, o să ne autosesizăm", a zis Alexandru David, primarul satului Floreni.



110 locuitori ai satului Floreni au semnat săptămâna trecută o solicitare prin care au cerut guvernului să ia atitudine. Şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului din raionul Anenii Noi, Vitalie Sturza, susţine că instituţia s-a autosesizat în urma informaţiilor apărute în spaţiul public. El spune că vor fi făcute controale la fabrica respectivă.