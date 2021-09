Se schimbă profilul pacienţilor cu COVID-19. Tot mai mulţi adolescenţi sunt infectaţi cu noul coronavirus

Se schimbă profilul pacienţilor cu COVID-19. Medicii susţin că în ultimele zile sunt spitalizaţi tot mai mulţi adolescenţi infectaţi cu noul coronavirus. Anterior, majoritatea minorilor depistaţi pozitiv erau de până la cinci ani şi aveau forme uşoare ale bolii. Totodată, în ultima săptămână a crescut cu 30 la sută numărul copiilor infectaţi cu noul coronavirus.Reprezentanţii Institutului Mamei şi Copilului declară că nu mai au locuri libere pentru minorii bolnavi de COVID-19 şi pregătesc să deschidă o secţie la Spitalul "Emilian Coţaga"."Dacă cu câteva luni în urmă profilul pacienţilor era preponderent vârsta între trei şi cinci ani, acum avem o creştere a pacienţilor între cinci şi 12 ani. Medicii presupun că poate fi influenţată şi de începerea noului an şcolar şi activităţilor de toamnă."Iar la Spitalul de Boli Contagioase de Copii, 62 din cele 100 de locuri sunt ocupate şi majoritatea cazurilor sunt de gravitate medie. Astfel, săptămâna trecută s-au infectat cu 70 de copii mai mult decât săptămâna precedentă. Experţii în sănătate publică susţin că nu vom scăpa de pandemie dacă nu vor fi vaccinaţi copiii. Totuşi, trebuie să se ţină cont de contraindicațiile medicale."Cei care au sistemul imun compromis, care au boli cronice de inimă, plămâni, ficat. Aceşti copii urmează să primească o doză de vaccin, acei copii care sunt în segmentul 12-15 ani locuiesc cu părinţii imuno compromiși, sunt obligaţi să se vaccineze."Luni, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a anunţat că pe parcursul săptămânii urmează să înceapă vaccinarea cu Pfizer a copiilor de la 12 ani pentru a preveni crearea focarelor în şcoli. Prioritar vor fi imunizaţi minorii cu boli cronice sau cei supuşi riscului de infectare. Totuşi, părinţii care s-au vaccinat sunt sceptici în privinţa administrării serurilor anti-COVID la copii."Noi cu familia ne-am imunizat şi eu şi soţul, referitor la vaccinarea copiilor am avea un pic de rezervă dacă să-i vaccinăm sau nu. Măcar să treacă o perioadă de timp să fie testată mai mult ca să vedem ce efecte are. Deocamdată suntem împotrivă ca să vaccinăm copiii.""Prea devreme de vaccinat copiii, orice vaccin are termenul său, trebuie să treacă ceva timp să se vadă cum influenţează vaccinul la maturi, după asta se poate de făcut concluzii şi de aplicat şi la copii."Potrivit ANSP, în Moldova este permisă imunizarea minorilor de la 16 ani doar cu serul Pfizer. Până acum, peste 1200 de elevi de 16 şi 17 ani au primit cel puţin o doză de vaccin.