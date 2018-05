Se scaldă în râul Nistru şi fac băi de soare. Odihna de vară, în toi pe plaja de la Vadul lui Vodă (FOTOREPORT)

Odihna de vară este în toi pe plaja de la Vadul lui Vodă. Zeci de oameni vin să facă băi de soare şi să se scalde în râul Nistru.

"Apa e caldă. Lume este puțină, e abia început de sezon", a spus un bărbat.



"Ne-am oprit la o pensiune, acolo este piscină, dar oricum venim aici pe plajă. Ne place aici. Ne prieşte odihna pe plajă", a afirmat o tânără.



"Timpul este frumos, apa este caldă. Totul este bine", a menţionat o altă persoană venită la odihnă.



Şi pensiunile din oraș sunt solicitate.



"Am profitat de vremea de afară și am decis să ies cu prietenii. Apa e caldă, într-adevăr e frumos, e aproape de casă", a menţionat un tânăr.



Primarul din Vadul lui Vodă afirmă că s-au făcut o mulțime de lucrări, iar în scurt timp zona de odihnă va fi deschisă oficial.



"Drumurile sunt reparate, toate cabinele de duș și cabinele de dezbrăcat sunt reparate și pregătite. Apă deja este în rețeaua de aprovizionare cu apă", a declarat Iurie Onofriiciuc, primarul orașului Vadul-lui-Vodă.



Totuși, oamenii spun că nu observă nicio schimbare:



"Mesele acestea nu sunt făcute cum trebuie, scaunele văd că le-au mai reparat astăzi".



"Nicio schimbare. Aș vrea mai multe distracții pentru copii".

Și în taberele de odihnă pentru copii se fac ultimele pregătiri. Directorii instituţiilor au început reparaţiile încă din iarnă.



"Ca în fiecare an am reparat blocurile locative. Am construit un bazin pentru cei micuți și în rest toate celelalte pregătiri", a precizat Mihail Garbuz, directorul unei tabere pentru copii.



Pentru lucrările de întreţinere a zonei de odihnă din Vadul lui Vodă s-au alocat două milioane de lei.