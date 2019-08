SE RĂZBUNĂ PENTRU CRIMĂ? La trei luni după comiterea unui omor, câteva gospodării din Vulcănești au rămas pustii

Romii fac legea într-o localitatea din raionul Nisporeni. La trei luni după comiterea unui omor, câteva gospodării din Vulcănești au rămas pustii. Oamenii au fugit din sat, fiind vânați la propriu de rudele bărbatului ciuruit de gloanțe. Răzbunarea este în sânge și face parte din tradițiile romilor, au declarat în spatele camerelor de luat vederi mai mulți oameni din sat.

În această casă a locuit principalul învinuit al crimei. Aceasta este părăsită de ceva timp, are geamurile sparte şi după cum se vede semne evidente ale unei incendieri. Din spusele vecinilor, proprietarul se află în izolator, iar soţia şi copiii săi au fugit de acasă de teamă răzbunării rudelor bărbatului împuşcat.



Acum, cel puţin trei case sunt abandonate, iar proprietarii spun că nu au avut altă soluţie decât să fugă în lumea mare.



"Cât am muncit şi am făcut acum, ei au distrus în câteva zile şi pe urmă ne-au dat foc la case. Ne alungă, ne spune să le dăm casele şi să ne ducem din sat şi să nu mai venim. Ei spun, ca să vie, să ne omoare şi noi ne temem, ne este frică ca să ne ducem acasă. Stăm încolo, încoace. Nici bani nu avem de plătit apartamentele acestea ca să stăm".



"Mă adresez la poliţie, dar fără rezultat. Mai mult, după ce mă adresez mai rău fac pentru că ei vin în casă şi mi-au incendiat-o, mi-au stricat-o şi au furat tot ce au putut".



Pe de altă parte, apropiaţii bărbatului ucis afirmă că pretinsele jafuri și incendii nu sunt decât înscenări. În acest fel se mizează pe o sentință mai blândă pentru ucigaș.



"Strică singuri casele şi le dau foc, ca să spună că noi să facem asta, ca să uşurească pe băieţii lor. Noi nu ne-am răzbunat pentru că nu ei sunt de vină, ci băieţii lor", a spus soţia victimei, Aliona Stoica.



"Doamne fereşte, eu nu sunt copil, dacă ne duceam noi, atunci nu mai lăsam nimic, dar aşa au rămas toate casele întregi. Ei au făcut asta special", a spus cumnatul victimei, Ruslan Stoica.



Unii oamenii condamnă situaţia din localitatea lor.



Valeriu Guţu, primarul comunei Cioreşti din care face parte şi Vulcăneşti a declarat că nu are o soluție pentru războiul romilor.

Potrivit poliției, omorul de la Vulcănești a genrat deja cinci cauze penale.



"Inspectoratul de Poliţie Nisporeni a reacţionat la fiecare înştiinţare telefonică şi plângere depusă, fiind formate grupuri de documentare şi menţinere a ordinii şi securităţii publice cu deplasare la faţa locului, iar pe timp de noapte au fost formate echipe mobile, care au patrulat pe teritoriul satului Vulcăneşti", a spus ofiţerul de presă al IGP, Bețivu Mariana.



La sfârșitul lunii mai, la Vulcănești, un bărbat de 39 de ani a fost împușcat mortal în poarta propriei gospodării de un tânăr de 24 de ani. Presupusul ucigaş a fost reţinut la scurt timp, iar patru complici de-ai acestuia au reuşit să dea bir cu fugiţii. Fugarii, cu vârstele cuprinse între 21 şi 38 de ani, au fost încătuşaţi, în iunie, în Capitală. Aceștia riscă ani grei de puşcărie.