Se pregătesc pentru cel de-al cincilea "Maraton Internațional Chișinău". Când şi unde se va da startul

Au mai rămas zile numărate până la cel de-al cincilea Maraton Internațional Chișinău ce va avea loc pe 29 septembrie în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Aproape 50 de persoane de toate vârstele au făcut astăzi antrenamente pentru a obține rezultate frumoase. Participanții au alergat de la 4 până la 25 kilometri.

Majoritatea celor veniți la antrenament sunt cei care au mai participat la maraton, iar aşteptările concurenţilor de la an la an sunt mai mari.

"Eu deja al patru-lea an particip la această competiţie. Dar anul acest am decis să alerg maratonul, 10, 20 de km. Vreau să ajung la finalul acestui maraton. Maratonul este distanţa pe care trebuie să ajungi la finiş.''



Participanții la antrenament au alergat de la 4 până la 25 kilometri, în cadrul pregătirilor pentru cursele de 42 km, 21 km, 10 km și 5 km.



"Ne pregătim pentru a participa la Maratonul Internaţional Chişinău. Particip deja al cincilea an consecutiv. Alergăm deoarece este un mod sănătos de viaţă.''



Svetlana Brega anul acesta va participa pentru prima oară la maraton, iar pentru ea aceasta este o încercare.



"Este o provocare pentru mine, particip pentru prima dată. Doresc să văd dacă pot, este o încercare şi îmi pare bine că voi participa'', a declarat Svetlana Brega, participantă.



Deja al doilea an la cel mai mare maraton din ţară participă şi persoanelor cu dizabilităţi. Oxana Pişenscaia a participat şi anul trecut la maraton şi a decis să participe şi anul acesta.

"Eu înţeleg că toţi nu pot fi învingători. Anul trecut pentru prima oară s-a desfăşurat maratonul unde au participat şi persoanele care se află în scaune cu rotile. A fost o atmosferă de unificare. A fost o senzaţie de parcă tot Chişinăul alerga'', a declarat Oxana Pisenscaia, participantă.



"Vreau să particip la acest proiect social , un exemplu pentru mai multe persoane cu dizabilităţi. Este un exemplu şi un stimul.''

Anul acesta la marele eveniment sunt aşteptaţi oaspeţi din 50 de ţări precum

Noua Zeelandă, SUA, Franţa, Ucraina şi China. Toţi concurenţii vor alerga pe distanţe de 42 km, 21 km, 10 km și 5 km.



"Anul acesta vrem să demonstrăm că Maratonul Internaţional Chişinău se dezvoltă. Anul acesta vor fi medalii neobişnuite, vor fi mai mulţi participanţi de peste hotare. Pe parcursul distanțelor vor fi amplasate tarabe unde vor fi bucate tradiţionale şi vin. Participanţii vor avea posibilitatea să servească din bucatele noastre. ''

Reamintim, că la cel de-al patrulea „Maraton Internațional Chișinău” participat 18.000 de persoane.



''Hai Moldova! ''