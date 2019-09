Se plâng că micuţii din curte fac multă gălăgie: Un teren de joacă din Capitală, demolat

S-au pomenit peste noapte fără terenul de joacă pentru copii. E vorba de locatarii a două blocuri de pe strada Studenţilor din Capitală.

Oamenii sunt indignaţi că Primăria a început demontarea singurului spaţiu de joacă amenajat în curtea comună, fără acordul lor.



Locatarii spun că nici măcar nu au fost anunţaţi că terenul va fi demontat.



''Am ieşit la joacă să ne jucăm cu copii şi se demola topoganul.''



''O parte din locatari din două case cu 120 de apartamente, 15 locatari au scris o petiţie la primărie că îi încurcă copii că se joacă fac gălăgie. ''



''O doamnă au menţionat că copii aruncă cu petricele pe topogan şi fac gălăgie, şi noaptea târziu fac gălăgie adică vin oameni şi consumă băuturi alcoolice."



Părinţii susţin că autorităţile le-au venit în întâmpinare unor persoane care anterior au vandalizat terenul de joacă.



''Anul trecut au turnat şi ulei de maşini pe topogane.''



''Vedeţi şi scaunul îl scot, primăria merg şi instalează dar aici îl scot. ''



Revoltaţi de situaţie, câţiva locatari au mers să ceară socoteală responsabililor de la Primărie.



''De ce nu aţi făcut un anunţ, că noi vrem să scoatem topoganul. Sunteţi deacord cu lucru acesta, dacă nu se sesiza nimeni, atunci eram deacord. Dar dvs parca aşa pe întuneric l-aţi scos. ''



''Oare nu mai aveţi ce faceţi în Chişinăul acesta, numai terenul acela de joacă a rămas.''



Funcţionarii au decis să demonteze terenul, după ce în adresa Primăriei au venit mai multe plângeri de la persoane în etate, care locuiesc în zonă şi ar fi deranjate de gălăgie.



''Noi avem plângeri de la anumiţi locatari de la stradela Studenţilor 11/2 că terenul respectiv este prea aproape de ferestrele lor. Am examinat cu locatarii care s-au plâns şi am luat o decizie să-l mutăm pe 7/1'', a spus şeful de direcţie la Direcţia Locativ-Comunală, Vasile Efros.



Oamenii urmează să aibă o nouă şedinţă cu funcţionarii Primăriei, iar dacă aceştia nu se vor răzgândi în privinţa deciziei spun că vor ieşi la protest.