Se joacă de-a cartoful fierbinte. Ce spune ministra sănătății despre coronavirus și ce măsuri de prevenire vor întreprinde

Ministerul Sănătății se joacă de-a cartoful fierbinte. În timp ce țările din lumea întreagă, inclusiv cele din vecinătate, depun eforturi pentru a opri răspândirea coronavirusului, care face ravagii în China, autoritățile de la Chișinău își pasează responsabilitățile și se mai și supără când sunt întrebate despre acest subiect. Mai mult, ministrul de resort minte că și alte instituții întreprind măsuri, fără ca cel puțin să le anunțe despre acest lucru.

Zilele trecute, ministrul Sănătăţii din România a avut o reuniune de urgență cu un grup de specialiști în domeniu, iar ulterior a anunţat că în aeroporturile din statul vecin vor fi instalate termoscanere, pentru a identifica persoanele cu febră. În plus, țara vecină a achiziționat teste pentru depistarea coronavirusului. Măsuri similare au fost luate şi în Rusia.

După ce Rospotrebnadzor a anunţat că a dezvoltat un sistem de diagnosticare a virusului, sunt testaţi pasagerii care se întorc din China pe aeroporturile Şeremetevo şi Vnukovo din Moscova, precum şi cei de pe aeroporturile din Ekaterinburg şi Irkuţk. Întrebată ce fac autoritățile noastre, ministrul Sănătății de la Chișinău, Viorica Dumbrăveanu, ne-a asigurat ieri că subiectul este în vizorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.



”Toată informația în contextul măsurilor profilactice, detaliat o puteți lua de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care la fel, va întreprinde toate măsurile de rigoare pentru a preveni acest virus de pe teritoriul Republicii Moldova. Agenția este acea autoritate, cu specialiști abilitați, care planifică toate măsurile de rigori”, a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.



Ca urmare a spuselor ministrului, am luat legătura cu responsabilii de la ANSP, care însă nu ne-au putut spune ce vor întreprinde exact. Mai mult, directorul instituției, Nicolae Furtună, s-a arătat indignat de apelul nostru și a menționat că specialiștii abia se documentează. În acest condiții, am abordat-o din nou pe ministra Dumbrăveanu, care ne-a asigurat, vădit deranjată, că nu doar Ministerul Sănătății, ci și alte instituții sunt implicate în procesul de combatere a virusului ucigaș.



”În primul rând vreau să vă zic că ei întreprind măsuri de supraveghere, care sunt în responsabilitatea directă a lor de comun cu vama, poliţia de frontieră pentru a preveni de fapt răspândirea acestui virus pe teritoriul Republicii Moldova. Şi acestea sunt măsuri care s-a întreprins. În plus sunt măsuri de prevenire care sunt aduse la cunoştinţă populaţiei”, a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.



Culmea este că și, de această dată, cei vizați habar n-aveau de această responsabilitate. Am încercat să obținem o informație și de la Poliția de Frontieră, însă responsabilii de acolo ne-au trimis la Serviciul Vamal. Doar că Olesea Pușcașu, ofițerul de presă al Vămii, ne-a spus că instituția lor nu întreprinde nicio măsură, deoarece nu a primit vreun aviz în acest sens.



”Subiectul acesta nu ține de competența noastră. Vama intensifică controale, în primul rând pentru pesta porcină. Anume pe domeniul de virusul corona, noi trebuie să facem aceasta în baza unui aviz. Avem nevoie de avizul unei autorități competente în domeniul acesta. Anume să ne spună că există acolo o problemă, vă rog intensificați controale. M-am interesat și la cancelaria noastră, care primesc de fapt toate avizele și mi-au spus că nu avem un asemenea aviz”, a spus ofițerul de presă, Serviciul Vamal, Olesea Puşcaşu.



Până acum, coronavirusul ucigaş a fost depistat în SUA, Thailanda, Coreea de Sud, Taiwan şi Japonia. Primele îmbolnăviri s-au înregistrat la sfârşitul anului trecut în Wuhan, China.