Se întrec în oferte: UMSF încearcă să atragă tot mai mulți studenți străini

După susținerea examenelor de bacalaureat, absolvenţii au început să se gândească la ce universități să-și continue studiile. Aşa că instituţiile de învăţământ superior din ţară se întrec la oferte pentru a atrage cât mai mulţi studenţi şi masteranzi. Una dintre ele este Universitatea Tehnică din Moldova, care a deschis în acest an două programe noi de studii pentru ciclul de licenţă: Ingineria Sistemelor de Energie Regenerabile şi Arhitectura Peisageră şi Amenajarea Spaţiilor Verzi. Premierele pentru masteranzi sunt trei specialităţi din domeniul IT.”Noi anul acesta am avut pentru prima dată absolvenţi la ciclul întâi şi am deschis şi program la master, deoarece sunt foarte multe solicitări. Este programul care s-a studiat în limba engleză.”Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecinic, susţine că anul acesta se aşteaptă la un număr mai mare de studenţi, deoarece contractele pentru studii au rămas aceleaşi. Un avantaj este că diploma pe care o vor primi studenții este recunoscută la nivel european.”Noi ducem tratative cu universităţile inclusiv din România, astfel ca argumentul de a pleca la studii în România pentru a obţine o diplomă recunoscută la nivel european să dispară.”Iar Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ''Nicolae Testemiţanu'' vine cu oferte pentru studenţii străini, care vor să-şi facă studiile în Republica Moldova.”Anul acesta, ne propunem să lărgim spaţiul geografic de admitere a cetăţenilor străini, în special din filiera francofonă, şi pentru aceasta universitatea este pregătită cu cadre didactice.”Responsabilii din cadrul Universităţii de Stat a Moldovei garantează că, pe lângă faptul că absolvenţii săi primesc o diplomă dublă în Republica Moldova şi România, tinerii specialişti vor găsi un loc de muncă după absolvire.”Am încheiat un acord de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie, dar în acelaşi timp o să lărgim gama. Reformele care au fost începute acum câţiva ani atitudinea faţă de tinerii specialişti vor fi continuate. 120 de mii de indemnizaţii pentru tinerii specialişti timp de primi trei ani de activitate. Accesul la Prima Casă doi.”Cu noi programe de studii pentru masteranzi vine şi Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”.''Oferim anul acesta două programe care vin din necesitatea de-a acoperi golurile. Două programe de master: Educaţia literară şi dialog intercultural şi Trans-interdisciplinaritate şi tehnologii didactice.''În acest an, taxa pentru studii s-a majorat cu 10 la sută la UTM, cu 5% pentru studiile la Universitatea Pedagogică ''Ion Creangă'', iar la ASEM şi USM contractele au rămas aceleaşi. USMF, deocamdată, nu au luat o decizie în acest sens. Anul acesta, admiterea la universităţi se va desfăşura în regim online în perioada 19-30 iulie.