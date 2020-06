Se împlinesc 79 de ani de la deportările în masă din Basarabia și Bucovina de Nord

Acum 79 de ani, mii de oameni din Basarabia şi Bucovina de Nord, teritorii româneşti anexate URSS, au fost încărcaţi în vagoane pentru transportarea animalelor şi duşi în Siberia şi Kazahstan, doar pentru că regimul i-a considerat periculoşi. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început primul val de deportări staliniste. În baza unei liste întocmite de sovietici, familii întregi de intelectuali şi cele mai înstărite au fost scose cu forţa din case. Bărbaţii erau arestaţi şi izolaţi în lagăre la munci silnice, iar ceilalți membri ai familiei au fost duşi la mii de kilometri și obligaţi să munceasă în industria silvică, în sovhozuri și cooperative meșteșugărești, fiind remunerați doar atât cât să poată supraviețui.Andrei Golban din Chiştelniţa, raionul Teleneşti îşi aminteşte că avea doar trei ani când, împreună cu mama şi cei doi fraţi, a fost deportat în Siberia:"Ţin minte cum am murit pentru prima dată...M-au pălit, m-au bătut cu picioarele şi m-au aruncat sub scaun. O servitoare m-a găsit pe mine, când era cam spre seară."Istoriile foştilor deportaţi sunt aproape identice. Leonid Gavrilovici din satul Tudora, raionul Ştefan Vodă, avea 15 ani când, împreună cu cei patru fraţi, s-au pomenit în Kazahstan. Calvarul lor a durat trei ani."Trăiam la fermă şi pașteau vacile. Pe urmă s-a început război. Nouă ne-a spus că suntem duşmani ai poporului, eram flămânzi, dezbrăcaţi, în 1944, fratele în 15 februarie a murit."13 iunie 1941 este zi neagră şi pentru Ion Harte din Batîr, Cimişlia."Mama şi noi, copiii, am rămas în cartea neagră a statului sovietic, am rămas în stradă, toată avearea noastră a fost confiscată, casă. Pe urmă ne-au luat şi pe noi, ne-au dus la orfelinate speciale, eram cinci copii."Cu lacrimi îşi amintesc cele întâmplate şi moldovenii, care au fost deportaţi opt ani mai târziu, în 1949."Am lucrat la tăierea copacilor în pădure. Cu timpul am învăţat limba şi pe urmă mi-a fost mai uşor, când nu ştiam limba mi-a fost greu.""Aduceau câte o căldare de apă fierbinte, asta era ceaiul nostru, am mers pâna la regiunea Tiumen, ne-au târâit cu sanie, prin mlaștină, asta era straşnic."Mii de moldoveni au fost supuşi represiunilor în cele trei valuri de deportări din 1941, 1949 şi 1951, iar mulţi dintre ei nu s-au mai întors acasă. Deportările au fost organizate de biroul politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al URSS.