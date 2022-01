Se împlinesc 7 ani de la atacul împotriva redacției Charlie Hebdo. 12 oameni au fost uciși și 11 răniți

În urmă cu șapte ani a avut loc atacul din Paris împotriva echipei revistei Charlie Hebdo. Pe 7 ianuarie 2015, în jurul orei 11.30, doi atacatori înarmați au luat cu asalt birourile revistei satirice și au început să tragă.

Autorii atacului au fost Saïd Kouachi și Chérif Kouachi, în vârstă de 34, respectiv 32 de ani. Ei erau înarmați cu arme automate.

Imagini filmate pe stradă, la câteva minute după comiterea atacului din redacţia Charlie Hebdo, îi prezintă pe cei doi atacatori fugind de la locul faptei.

12 oameni au fost uciși și alți 11 răniți.

Cei doi au fost împușcați pe 9 ianuarie, în jurul orei 17, la aproximativ 54 de ore de la atac.

Autorităţile franceze au început urmărirea lui Said Kouachi în noiembrie 2011. Atunci au primit informaţii din Statele Unite potrivit cărora tânărul a mers în Yemen în luna iulie a aceluiaşi an, scrie publicaţia franceză L'Express. Este perioada în care cel mai probabil Said s-a antrenat într-o tabără Al-Qaeda, finanţată de clericul radical de origine americană Anwar al-Awlaki, un înalt oficial al grupării care recruta militanţi şi îi motiva să comite atentate. Cu toate acestea, autorităţile franceze au decis să oprească urmărirea sa în iulie 2014, pe motiv că Said Kouachi nu mai prezenta un pericol.

Şi fratele său, Şerif Kouachi, a fost monitorizat de serviciile secrete care l-au lăsat în pace la finalul anului 2013 pe motiv că nu mai este implicat în extremismul violent, ci se ocupă de comerţul cu haine contrafăcute. Asta deşi existau informaţii că Şerif Kouachi a călătorit la rândul său în Yemen în 2011, unde s-a întâlnit cu mai mulţi extremişti. În plus, el fusese condamnat de două ori pentru că a vrut să se alăture jihadiştilor din Irak.

Chiar şi aşa, un expert specializat în Orientul Mijlociu, citat de BBC, spune că, cel mai probabil, serviciile secrete franceze nu au avut de ales când au încetat urmărirea celor doi fraţi. Shashank Joshi, cercetător la Royal United Services Institute, Londra: "Franţa are agenţii de informaţii neobişnuit de puternice, dar nicio agenţie occidentală nu are puterea legală sau resursele necesare pentru a supraveghea constant mii de cetăţeni care nu au fost acuzaţi de nicio crimă.", spune specialistul englez.