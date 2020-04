Se împlinesc 30 de ani de la legiferarea tricolorului. Mesajele oficialilor cu această ocazie

Se împlinesc 30 de ani de când primul Parlament al Republicii Moldova a legiferat tricolorul ca drapel naţional, iar din 27 aprilie 2010 în ţara noastră este marcată Ziua Drapelului de Stat. Cu această ocazie, mai mulţi oficiali au transmis mesaje de felicitare.

Preşedintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a dorit tuturor ca sentimentul de mândrie pe care îl trăim în asemenea clipe să fie purtat în inimă mereu și pretutindeni, la fel ca și dragostea față de Patrie.

Şi liderul PRO MOLDOVA, Andrian Candu a venit cu un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului. El a scris pe facebook că toți și toate sunt trecătoare, dar sunt lucruri definitorii pentru țară și neam. Sunt lucruri sfinte pe care le luăm cu noi oriunde. Trăim vremuri grele, este important să le trăim cu demnitate, mai scrie Andrian Candu.

"Toți și toate sunt trecătoare, dar sunt lucruri definitorii pentru țară și neam. Sunt lucruri sfinte pe care le luăm cu noi oriunde nu am fi și orice nu am face. Trăim vremuri grele, este important să le trăim cu demnitate. Vă îndemn să ne unim sub tricolor și de această dată!", a scris Candu.