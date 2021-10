Se implantează cipuri în creier, dar nu prin intermediul vaccinurilor. E vorba de o tehnică pentru tratarea depresiei

Se implantează cipuri în creier, dar nu prin intermediul vaccinurilor, așa cum cred adepții teoriilor conspirației. Este vorba despre o tehnică medicală nouă, care promite să vindece depresiile profunde prin modificarea activității celebrale cu ajutorul impulsurilor electrice.

Sarah, o americancă de 36 de ani, suferea de depresie profundă. De-a lungul anilor, a încercat întreaga gamă de antidepresive și de terapii și nimic n-a funcționat, așa că tânăra se afla în pragul sinuciderii, scrie Digi24.ro.

Însă medicii i-au vorbit despre o nouă posibilitate, la prima vedere contrariantă, de a-și recăpăta viața: un mic cip implantat în creier ce captează semnalele neuronale unice care-i codifică depresia. De îndată ce implantul detectează semnalele, trimite un scurt impuls electric și le îndepărtează, ca și cum ar bruia o transmisie digitală ostilă care a acaparat comunicările neuronale.

Astăzi, Sarah simte că-și controlează depresia. Gândurile suicidale i-au dispărut.

„Pentru prima dată de multă vreme, sunt în stare să râd”, recunoaște ea, citată de BBC.

Revoluționarea operație, în cazul lui Sarah, a venit după o serie de tratamente „clasice” eșuate, inclusiv cu antidepresive și electroșocuri.

„Epuizasem toate opțiunile de tratament posibile. Viața mea de zi cu zi devenise atât de limitată. Mă simțeam torturată în fiecare zi. Abia dacă mă mișcam sau făceam ceva”, a povestit tânăra.

Cutiuța, care conține bateria și generatorul de impulsuri, i-a fost fixată în os, sub scalp și sub păr. Procedura a durat o zi întreagă și a fost efectuată sub anestezie generală.

Sarah spune însă că, atunci când s-a trezit, a simțit ce înseamnă bucuria. În câteva săptămâni, gândurile suicidare au dispărut. Un an mai târziu, Sarah este în continuare bine, fără efecte secundare. Nici nu simte când se declanșează dispozitivul.

„Dispozitivul mi-a ținut depresia la distanță, permițându-mi să mă întorc la ceea ce am mai bun în mine și să-mi reconstruiesc o viață care merită trăită”, a spus tânăra.