Se fură ca-n codru în parcul de la Vadul Lui Vodă. Explicaţia pădurarului este halucinantă (FOTOREPORT)

"Inventarierea efectuată după cioate, în sectorul respectiv au evidenţiat 72 de cioate. Ceea ce înseamnă că s-au extras cu aproximativ cu 30 de copaci mai mult decât au fost autorizaţi", a menționat Ion Caliniuc, inspector de mediu.În această săptămână au fost verificate 6 parcele şi în toate copacii mai bătrâni de peste 60 de ani ar fi fost tăiaţi cu nemiluita."În sectoarele respective am găsit vreo 10, 15 cioate care au fost astupate cu frunziş", a spus Ion Caliniuc, inspector de mediu."Dacă trageţi atenţia, ele nu sunt ascunse. Au căzut frunzele".Primarul oraşului Vadul lui Vodă neagă acuzaţiile."La momentul de faţă eu consider că acestea sunt doar nişte vorbe spuse. Dar rezultatul final o să văd doar după ce o să văd pe masă actul întocmit de către instituţia respectivă", a declarat Iurie Onofreiciuc, primarul oraşului Vadul lui Vodă."Masa lemnoasă care se sustrage din parcul nistrean, este foarte mică, asta până la 200 de metri steri, jumătate dintre care este putredă, nici nu se ia la evidenţă".Şeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului este însă de altă părere."Noi am avut informaţia că aici se taie nelegiuit, în cantităţi foarte foarte mari. Dacă o să fie într-adevăr suma mare, atunci înaintăm mai departe la poliţie şi organele competente. Probabil, merge vorba chiar şi de un dosar penal", a subliniat Gheorghe Manjeru, şeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului.Rezultatul controalelor va fi anunţat peste o săptămână. Parcul Nistrean de la Vadul lui Vodă se întinde pe o suprafaţă de aproape 600 de hectare şi a fost înfiinţat în anul 1960.