Se duc lupte grele pentru Bahmut, în estul Ucrainei, iar la Nikopol, armata rusă a distrus peste 2.000 de case

Armata rusă a lansat un atac nocturn la Dnepr, a anunţat șeful administrației regionale, Valentin Reznicenko. În orașul lovit de drone kamikaze au murit patru oameni. Dronele au ajuns într-o companie de logistică, unde s-a declanşat un incendiu pe o suprafaţă de peste 3 mii de metri pătrați. Între timp, se duc lupte grele pentru Bahmut, în estul Ucrainei. Moscova a anunţat că oraşul, de importanţă strategică, este înconjurat din trei părţi. Iar preşedintele ucrainean a declarat că forţele ruse au încercat de zeci de ori să atace chiar dacă a suportat pierderi mari.

Iar în regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate permanent mai multe localităţi. La Nikopol, armata rusă a distrus peste 2.000 de case, scrie presa ucraineană.

Acum localnicii blochează cu plăci ferestrele sparte și repară acoperișurile:

"Sunt rămășițele "Gradului", care a zburat din Energodar. A intrat în casă pe acolo și a ajuns aici. Pot să-l arăt. Este acolo, vezi. S-a îngropat, doar vârful era vizibil. L-am dezgropat și l-am scos pe geam. E ceea ce a rămas din fereastră. A distrus conducta cu apă. Aveam 30-40 de centimetri de apă în casă".

"Aici era nivelul apei. Şi în groapă apa era până la brâu. În prima zi am fost atât de obosit, încât nu-mi simţeam mâinile şi picioarele. Plângeau toţi, - soția, soacra. Tocmai am făcut reparație, am vrut să trăim... Acești eliberatori ne-au privat de case. Oamenii ne ajută, primarul orașului ne-a ajutat, ne-a dat materiale. Vom restabili totul cu puterile noastre. Vrem să terminăm înainte de iarnă".

"Principalul este că am rămas în viață. Iar pagubele sunt foarte mari. Toată tehnica a fost distrusă, pentru că totul a fost inundat, s-a deteriorat, - haine, covoare, mobilă..."

"Le gătesc băieților o supă de mazăre delicioasă. Nu avem nimic: nici gaz, nici curent. Totul este deconectat".

"Cel mai mult eram îngrijorat de toţi localnicii noştri, să fie toţi vii. Tot ce a fost distrus poate fi restaurat".

În dimineaţa de miercuri, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că, în 24 de ore, armata rusă a dat 32 de lovituri aeriene și peste 70 de atacuri cu sisteme de lansare cu rachete multiple. Armata ucraineană a precizat că militarii ruşi avansează în trei direcții din regiunea Donețk: Bahmut, Avdeevka și Novopavlovsk.

Şi Ministerul rus al Apărării raportează zilnic despre atacurile din Ucraina, dar respinge că loveşte infrastructura civilă.

Menţionăm că în condiţii de război nu putem verifica declarațiile făcute de părţile beligerante.