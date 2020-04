Se distrează în carantină. Halterofilii moldoveni preferă challenge-ul cu tricoul

Pentru a fi în rând cu lumea, halterofilii moldoveni şi-au găsit şi ei un ”challenge” pe timp de carantină. Compatrioţii noştri au încercat aşa-numita "Provocare Imposibilă", scopul căreia este să îmbraci un tricou stând în mâini timp de câteva secunde. Natalia Prişcepa, participantă la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro, şi medaliată cu bronz la Campionatele Europene din acelaşi an, s-a isprăvit de minune.

"De fapt, am văzut challenge-ul pe Internet, dar am zis că nu e cine ştie ce greu. Totuşi, nu e chiar atât de uşor. Am pornit mai departe challenge-ul, pentru ca să avem cu ce ne bucura în timpurile astea, că nu ai unde să ieşi. După dificultate aş spune că e 4 din 10. Nu e mai greu decât să ridici o halteră", a spus halterofila, Natalia Prişcepa.

Triplul campion european Oleg Sîrghi nu a refuzat nici el să îşi demonstreze abilităţile.

"Nu este un challenge doar pentru sportivi, ci e pentru toată lumea care stă acum în carantină. E doar distacţie. Nu mai mult. Nu cred că cineva nu poate să facă asta. Mă rog, contează ce greutate ai şi în ce formă fizică eşti, dar să nu uităm că trebuie să facem ceva acasă, să nu stăm pe loc", a menționat halterofilul, Oleg Sîrghi.

Alţi halterofili care au acceptat provocarea au fost Tudor Ciobanu, Daniel Lungu şi Andrian Zbîrnea.

Provocarea a devenit virală după ce mai mulţi actori din Hollywood, precum Tom Holland sau Jake Gyllenhaal au publicat videoclipuri cu exerciţiul inedit.