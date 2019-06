Se contrazice în declaraţii! Cum a comentat Maia Sandu închiderea Campaniei "Un doctor pentru tine"

Prim-ministrul Maia Sandu se contrazice în declaraţii! Întrebată ce crede despre faptul că noul ministru al Sănătății, Ala Nemerenco, a închis Campania ”Un doctor pentru tine", şefa Executivului a răspuns că, în Guvernul pe care îl conduce, asemenea decizii nu au fost luate.

Peste câteva minute, Maia Sandu a schimbat, însă, macazul şi a spus că proiectul social, iniţiat de guvernul Filip pentru a oferi acces la serviciile medicale în sate, era implementat cu ilegalităţi, fără a preciza la ce anume se referă.

"- Doamna Sandu, de ce ati inchis programul un doctor pentru tine, avand in vedere ca in sate nu sunt medici?

-Stimată doamnă, noi nu am închis niciun program şi o să discutăm acest subiect în altă parte, la ministerul Sănătăţii", a spus prim-ministrul, Maia Sandu.



La scurt timp însă, întrebată repetat, Maia Sandu, a încurajat, deja, decizia actualului ministru al Sănătăţii de închidere a campaniei ”Un doctor pentru tine '', fără a aduce argumente. Şefa Cabinetului de miniştri recunoaşte problema lipsei medicilor în sate şi spune că va căuta soluţii.



"Noi nu o sa continuam proiectele care sunt cu elemente de coruptie. Dimpotriva, noi ne dorim ca sa creasca accesul oamenilor la servicii medicale. Sa existe medici care sa le asigure ajutor", a spus prim-ministrul, Maia Sandu.



Ieri, zeci de localnici din satul Sturzovca, raionul Glodeni, au aşteptat echipa de medici care urma să ajungă în localitate. La ora 10:00 aceştia au fost anunţaţi că specialiştii nu mai vin, fără a li se spune că programul a fost închis definitiv.

Precizăm că ieri, noul ministru al Sănătății a anunţat, pe facebook, că a închis campania lansată de Guvernul Filip. Ala Nemerenco și-a motivat hotărârea prin faptul că este un proiect electoral, care trebuie să ia sfârșit, iar resursele să nu mai fie utilizate, cum s-a exprimat şefa de la sănătate, pentru "cai verzi".

Fostul prim-ministru, Pavel Filip, la iniţiativa căruia a fost lansat programul, se întreabă de ce guvernarea distruge proiectele sociale, atât timp cât nu le construieşte pe altele. Campania ”Un doctor pentru tine” a fost lansată anul trecut, la începutul lunii august. De atunci, peste 80 de mii de oameni au fost consultați gratuit.