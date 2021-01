Se clatină fotoliul unui primar. Edilul de Ungheni, învinuit că ar fi încălcat legea, ar putea rămâne fără mandat

Edilul de Ungheni, Alexandru Ambros, ar putea rămâne fără fotoliul de primar. Autoritatea Naţională de Integritatea a remis o solicitare către Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat în care a cerut să-i fie ridicat mandatul. Potrivit ANI, Alexandru Ambros ar fi încălcat legislaţia privind conflictele de interese. Mai exact, în noiembrie 2018, primarul oraşului Ungheni a semnat trei ordine de plată pentru achiziţionarea unor bunuri şi oferirea unor servicii cu o firmă care aparţine soţiei sale. Atunci, Alexandru Ambros a contestat actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și apel.

Ulterior Curtea Supremă de Justiţie a anulat hotărârile şi i-a dat dreptate ANI-ului.

Solicitat de noi, reprezentantul Cancelariei de Stat la Ungheni, Denis Carnovschi, ne-a spus că autoritatea va primi un răspuns la solicitare în cel mult 30 de zile.

La rândul său, primarul oraşului Ungheni spune că învinuirile ce i se aduc sunt nefondate.



''Eu nu am semnat niciun contract, eu nu am semnat nicio factură. Eu nu am ştiut de existenţa de existenţa acestor contracte, iar ordinul de plată nu este act juridic şi nici administrativ.'', a spus primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros.



Edilul de Ungheni mai susţine că soţia sa nu a deţinut niciodată funcţia de administrator al acelei firme, ci este doar cofondator.

Potrivit ANI, Alexandru Ambros ar putea să nu mai ocupe funcţii publice timp de trei ani. Totodată, ordinele de plată semnate de el vor fi declarate nule.